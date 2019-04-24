北韩发射短程飞行物之后的韩半岛局势的变化

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 徐明济（时事评论家）

杨虔豪(【韩半岛新闻平台】 代表)





北韩4日上午9点06分至9点27分在其境内的江原道元山北部地区的虎岛半岛一带向东北方向发射了多枚短程飞行物，这些发射体向东海飞行了约70至200公里。在时隔5日后，北韩又于9日下午4点29分和4点49分许分别在平安北道龟城地区向东部发射了2枚疑似短程导弹的不明发射体。北韩官方媒体朝鲜中央通信社在其近2次进行发射体发射后进行的报道称，北韩最高领导人金正恩于4日指导了动员大口径远程火箭炮和战术制导武器的火力打击训练，并于9日指导了北韩朝鲜人民军前沿及西部前线防御部队的火力打击训练。联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克6日谴责北韩发射新型短程发射体。称，此举只会加剧地区紧张局势。各国媒体对北韩的上述意图予以高度关注。有报道称，金正恩委员长故态复萌，意在获得美方的让步。也有媒体分析认为，北韩此举可能是为了对韩美近期举行的军演表示不满，敦促美国尽快与其进行无核化和解除对其制裁等问题的谈判。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就北韩近期发射短程飞行物的用意与目的进行剖析与探讨，并就不断变化的韩半岛局势与北韩无核化进程予以展望。欢迎收看！