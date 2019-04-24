韩政府：美中经贸摩擦对国内实体经济影响有限

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第11轮美中经贸高级别磋商虽无果而终，但双方均表示愿继续进行沟通，推动磋商，因此暂时不会有大的波动。





13日，政府召开宏观经济金融会议讨论对策，韩国银行也召开货币金融对策会议，研判美国对中国产品加征关税给国内金融外汇市场带来的影响。两个会议均认为其给国内实体经济造成的直接影响有限。但美中贸易摩擦加剧将使全球经济不确定性进一步增加，韩国银行表示将进行严密监控，政府强调若国内外金融市场波动加剧，将及时采取稳定市场的措施。





若美中经贸谈判破裂，韩国经济将不可避免地受到影响。美中两国是韩国两大出口对象国，若两国掀起贸易战，韩国将遭受双重打击。美国此次加征关税的中国商品规模高达5250亿美元，势必导致中国出口大幅减少，这也将直接造成为中国供应中间产品的韩国对华出口减少。而出口下降导致中国经济增长放缓将给韩国其他对华出口造成巨大冲击。如果中国对美国采取反制措施，其影响将更具破坏性。有分析称，若美中均征收25%的关税，到2020年，美国经济增长率将减少0.3%，中国将减少0.8%，全球经济增长率将下降0.3%。有观测指出，若美国强化贸易保护主义，将其之前提出的所有措施全部付诸实施，形势将更加严峻，这将使全球经济增长率下降1.7%，届时韩国将遭受比任何国家都要大的打击。近来，韩国由于半导体出口低迷而面临整体出口下降局面，如果加上美中经贸协商的不确定性，前景不容乐观。





目前，政府及金融当局均强调影响有限，企划财政部第一次官李昊升也对当前情况表示谨慎乐观，他强调，国内金融市场对外稳健性良好，政府将密切关注国内外金融市场变化，致力于贸易多元化。