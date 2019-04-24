和孩子一起刷牙的“好朋友”—— 韩国“Kitten Planet”公司

© Kitten Planet

随着韩国经济的不断发展，创新的种子已经在韩国大地生根发芽。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Kitten Planet”公司，这是一家牙科护理创业企业,让我们与公司首席执行官崔钟镐（音译：최종호）先生一道，聊一聊他们公司的创新产品。





崔钟镐先生大学学习应用数学，并分别在脑工程和电子工程专业攻读硕士课程和博士课程。他于2013年进入三星电子。经过几年与医疗相关的工作，他在2016年申请了公司的内部创意孵化计划，希望在他40岁之前开始自己的事业。当时，他提出了通过应用服务，帮助孩子刷牙。该项目得到了公司的积极评价，并于次年通过三星电子的投资创立了韩国“Kitten Planet”公司。崔先生在他自己的公司开发了一种创新产品，该产品首次将增强现实技术应用于刷牙教育。





许多父母都很难让孩子刷牙，孩子们往往不喜欢刷牙，因为他们对口腔刺激很敏感，不喜欢牙膏的味道。父母总是将牙刷塞入孩子的嘴里，但是孩子往往都是很拒绝的，这在孩子刷牙过程中是很常见的。崔钟镐先生在三星电子工作期间一直关注这个问题。在创建了自己的公司之后，他打造了一种新型刷牙教育应用程序，称为“Brush Monster”，这款AR刷牙教育工具引起孩子们的好奇心。它是一个有趣的故事，孩子可以拯救他们的各种虚拟朋友，他们按照指导激活应用程序后，智能手机屏幕上就会出现一个孩子的脸部。然后，显示在孩子脸上的AR牙刷开始指导刷牙的正确位置和方式。这个工具包括AR应用程序和智能牙刷，智能牙刷通过蓝牙连接到应用程序。智能牙刷本身具有能够跟踪牙齿刷牙运动的运动传感器，甚至可以发出声音，称赞“很棒”或“你做得非常好”。该应用程序向孩子们展示如何漱口并指示他们将牙刷和杯子放在正确的位置。刷牙结束后，该应用程序还提供牙科报告，以便家长可以了解他们的孩子是否正确刷牙。产品上市后，AR刷牙工具引起轰动。





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韩国“Kitten Planet”公司成功的关键在于公司从儿童的角度创造了产品，而不是从成人的角度出发。当在智能手机上激活“Brush Monster”程序时，手机可以放在与儿童眼睛水平的位置，这样他们可以独立思考，同时看着自己，以有趣的方式刷牙。智能牙刷重量轻，孩子可以轻松刷牙三分钟。最重要的是，增强现实部分让孩子着迷，这清楚地将该应用程序与主要依赖文字或视频的其他产品区分开来。正如崔钟镐先生所解释的那样，该应用程序在全球刷牙应用市场中排名第一位，仅在推出后的一个月，就淘汰了包括口腔卫生产品全球品牌“Oral-B”在内的其他品牌。在令人鼓舞的成绩背后，韩国“Kitten Planet”公司正积极开拓海外市场。





目前，“Brush Monster”应用程序在全球137个国家使用，提供5种不同语言的服务，包括英语、中文和日语。韩国“Kitten Planet”公司将电动牙刷出口到大约10个国家。公司与韩国一家大型国内公司合作展示了其卓越的技术。去年，韩华保险推出了一项新的保险产品，好好刷牙的孩子可获得保险费折扣。这种新概念产品是保险公司与牙科护理创业公司合作的结果。韩国“Kitten Planet”公司在过去两年里取得了显著增长，未来将迎来更多机遇。





对于韩国“Kitten Planet”公司来说，推出世界上第一个AR刷牙教育应用程序只是一个开始。现在，他们正努力开发针对不同阶段的牙科护理服务，希望为客户打造一个更健康、美好的未来。