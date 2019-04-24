文在寅经济政策两周年

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5月10日，文在寅总统任职满两周年。去年，韩国实现了人均收入3万美元，12年前这一数字为2万美元。然而，最近一系列令人沮丧的经济指标引发了人们对文在寅总统经济政策的担忧。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同回顾两年来文在寅政府的经济政策。





人们似乎对文在寅总统的外交政策给予了很高的评价，特别是南北韩之间的峰会获得了积极的评价。但事实证明，人们对文在寅经济政策却评价不高。在上周的政府经济政策两周年会议上，经济副总理洪南基（音译：홍남기）表示，政府在艰难条件下努力改变经济模式。但他承认，人们在这个过程中遇到了经济困难。





韩国民众支持文在寅政府在地区外交中所作的努力。但他们认为，其经济政策存在一些问题，表达了对日益恶化的地方经济的担忧。事实上，政府的整体经济指标未能达到之前的预期。在出口和投资持续下降的情况下，韩国经济在今年第一季度呈现负增长。





第一季度的负增长确实令人震惊。最令人不安的是出口放缓。近年来，国内消费一直低迷，其中一部分原因是中国游客数量大幅下降。然而，由于出口强劲，2017年和2018年经济指标看起来相当不错。毫不夸张地说，出口领域，特别是半导体出口的表现可圈可点，引领韩国经济不断向前发展。然而，自去年12月以来，出口出货量连续第5个月下降，这主要因为主要出口产品半导体出口继续下降。业内观察人士表示，芯片出口尚未触底，目前尚不确定它们是否会在第二季度触底反弹。





“以收入为主导的经济模式”是文在寅政府经济政策的基石。这是一种通过提高低工资家庭和个人收入的方式刺激经济，而不是通过扶持公司来提振经济的模式。民众获得更多的收入将促进消费，这将促使企业增加投资并提供更多就业机会，从而形成良性的经济循环。然而，目前的经济指标与收入主导型增长理论并没有同步实现。出口是韩国经济的主要支柱，4月份出口连续第5个月下降，而韩国今年第一季度的经常项目收支顺差降至近7年来的最低水平。2018年，就业人数达到2692万人，仅增加了9.7万个就业岗位。今年就业人数略有改善，但分析师表示，这是因为政府为公共部门和老年人创造了就业机会。投资、生产和个人消费都有所下降，导致经济在2019年第一季度萎缩，GDP增长率为-0.3％。过去，经济增长率大幅下降与外汇危机和全球金融危机等意外因素有关。但此次在国内和全球经济没有任何重大不利因素的情况下，韩国经济也出现了负增长。那么，为什么文在寅政府的经济政策没有产生预期的积极成果呢？





其中一个关键原因是“以收入为主导的增长”未能产生预期效果。基本上来说，这一政策始于提高家庭收入，收入增加了，人们会消费更多。为此，政府迅速地提高了最低工资标准，但该措施并没有实际上刺激更多的消费。对于企业部门而言，提高工资意味着更大的成本负担和利润的下降。政府忽略了这一部分，负面影响不断扩大。





政府认为，提高工资意味着更多的工人收入和更多的消费，但公司必须承担越来越高的成本。因此，只有当家庭消费超过公司的经济损失时，才能创造良性的经济周期，也就是完美实现收入主导型经济增长理论。经济学家指出，收入增加10％并不一定会促使人们增加10％的消费，因为收入增加通常会带来养老金、税收和利息等其他支出的增加。综合考虑，以收入为主导的经济增长政策有明显的局限性。正是意识到这些问题，政府正在积极寻求突破，更多地关注“创新增长”，打造公平的经济环境。





政府调动了大部分资源用于增加收入，以此推动经济增长，但从去年下半年开始，政府将注意力转向创新增长，这是另一个支持文在寅经济政策的支柱。文在寅总统热衷于培育新兴产业。他去年的8次经济活动大部分与创新增长有关。最近，总统于4月30日参加了三星电子的活动，对三星公司培育的非存储半导体计划表现出了极大的兴趣。他表示，政府将努力推广三大产业系统，半导体、生物健康和新型汽车，培育它们成为韩国经济的新增长引擎。文在寅政府似乎正专注于这些领域，即通过创新增长振兴韩国经济。





事实上，过去两年来，政府一直在积极推动经济创新增长，已宣布各种监管改革计划，旨在通过取消不必要的法规来促进新兴产业的发展，创造更多的就业机会。该计划包括取消对医疗部门和互联网银行业务的监管限制措施，旨在刺激创业企业和新兴产业增长。政府将全力以赴扩大私人投资，创新增长政策将在2019年，也就是文在寅总统任职的第三年带来更加具体的措施。政府需要采取更加大胆的政策，为经济提供急需的推动力。





当然，政府的首要任务是振兴经济。当经济低于某一节点时，将其恢复到以前的状态是非常困难的。例如，当经济保持在某一节点以上时，政府可能只会努力改善经济。但是，一旦经济低于这一节点，就需要花费更多的努力拉动经济增长。韩国经济现在正接近这个临界点。上个月，政府追加投入预算，但这个预算仍然太小，无法应对经济放缓的局面。政府需要将所有精力集中在刺激经济上，以防止经济低于临界点，这是政府今年的主要经济任务。





政府要鼓励企业投资发展，积极执行追加预算，为停滞的经济注入新的活力。下个月，政府将宣布一系列措施以恢复经济，并提出下半年的政策愿景。韩国政府必须客观评价经济政策在过去两年中的表现，制定适当的措施，以更好地反映现实。