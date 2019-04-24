韩国或通过国际机构向北韩提供粮食援助

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韩国有可能通过国际机构向北韩提供粮食援助。此前，韩国政府曾考虑直接向北韩提供粮食援助，因北韩进行武力示威，受到舆论指责，决定改以间接方式提供援助。





世界粮食计划署和粮农组织等国际机构预计，今年北韩将出现136万吨粮食缺口。世界粮食计划署执行干事戴维•比斯利今年3月底与粮农组织有关人士一道对北韩进行了为期两周的联合调查。比斯利表示，目前迫切需要为北韩婴幼儿和孕妇等弱势群体提供营养支援，2成北韩儿童出现发育迟缓。他说，今后3年间对北粮食援助所需基金将大量增加，世界粮食计划署原本预计约需1.6亿美元，此次调查后发现需要更多的预算援助北韩。据统计，韩国迄今共向北韩提供了250多万吨大米援助。2000年至2007年，韩国重点对北韩进行了援助，除2001年和2006年之外，每年以贷款方式向北韩提供30至50万吨大米支援。





目前北韩正面临10年来最恶劣的粮食状况。据悉，韩国政府原定向北韩直接提供10万吨粮食援助。若直接提供援助，需南北韩进行磋商，韩国政府原希望借援助，打开南北韩对话渠道，进而推动美北对话。特朗普在同文在寅通话时，曾表示支持韩国向北韩提供粮食援助。但继4日之后，北韩9日再次发射导弹，舆论纷纷质疑在北韩进行武力示威的情况下，韩国政府是否应继续为北韩提供粮食援助，但韩国政府认为粮食援助是人道主义问题，目前北韩粮食情况严峻，不能错失援助时机，而通过国际机构提供援助不仅不会错失时机，同时也可避免遭到舆论指责。