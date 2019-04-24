儿童文学家刘殷实的《来到我们家的麻姑婆》

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有一天，一位非常特别的保姆来到允伊家，故事就这样开始了









保姆到我们家来了。

她的个子比爸爸高，脚也很大。

提着一个大提包来到了我们家。





도우미 할머니가 오셨다.

아빠보다 키가 크고 발도 커다란 할머니가

큰 가방을 들고 우리집에 나타났다.









#采访：儿童文学评论家金有振

在传说中，麻姑婆是一位创造高山、平原、江河和大海的女神，她是一个巨人。因为她是巨人，所以在创造世界的时候，就用裙子把泥土包起来搬运到各处，搬运的泥土就成了高山，成了岛屿，她撒的尿就成了河流。麻姑婆这位女神就这样创造了世界。









允伊认为保姆就是麻姑婆，于是开始观察她。保姆做事非常快，做起事来就像按下视频上的“双倍速度”按钮一样。允伊心想，阿婆或许是精灵，能用南瓜做马车，不然她就是传说中会变魔法的田螺姑娘。









“起床！！”

听到阿婆响亮的“起床”叫声，妈妈、爸爸和我一下子跳了起来。

看到饭桌上摆的菜，我们一句话也说不出来。

饭桌上竟摆了11种菜，这些菜全是新做的。





“你是在1个小时20分钟的时间里做了这么多菜吗？”

“少说废话，快吃吧！”

“这不是普通人的手艺。”

可是，保姆的饭碗有点奇怪。

“孩子，你第一次看人吃饭吗？怎么老是盯着我看。”





保姆用的金色饭碗比爸爸的碗大一倍。

我对她做饭的速度和美味感到惊讶，对她的大饭碗更是感到不可思议。

我对她越来越感到奇怪、恐惧和好奇。





“기상!!!”

할머니의 우렁찬 ‘기상’소리에 벌떡 일어난 엄마, 아빠 그리고 나는 식탁 위를 보고

잠깐 아무 말도 하지 못했다.

식탁 위에는 자그마치 열한 가지 반찬이 올라가 있었다. 그것도 모두 새로 만든 것으로.





“한 시간 이십분 동안 이 많은 음식을 하셨단 말이에요?”

“잔소리 말고 얼른 먹어!”

“이건 사람의 솜씨가 아니야”

그런데 할머니 밥그릇이 좀 이상했다.

“너, 애기 너. 밥 먹는 거 처음 봐? 왜 그렇게 빤히 들여다보는거야“





금빛 밥그릇은 아빠 밥그릇보다 두 배쯤 컸다.

나는 할머니의 요리속도에 놀라고, 맛에 놀라고, 커다란 밥그릇에 놀랐다.

나는 할머니가 점점 더 이상하고, 무섭고, 궁금해졌다.









儿童文学家刘殷实 (1974年~ 首尔出生)

2004年发表《我的名字是白锡》

2007年《万国旗少年》获得第28届韩国儿童图书奖

2010年《好端端的李有正》获得“IBBY Honour List”奖。