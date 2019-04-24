北韩的粮食状况和经济现状

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5月8日韩国政府正式推进对北韩人道主义粮食援助事宜，以为陷入僵局的美北无核化协商创造突破口。最近，联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署等发布报告称，北韩正遭遇十年来最严重粮食短缺后，韩国政府认为北韩的粮食缺口确实很大，有必要同国际机构一道向北韩提供粮食援助。





据悉，北韩的粮食短缺状况被评为最近十年来最为严重。此前北韩粮食短缺状况被评为有所好转，但随着美国及国际社会不断加大对北韩制裁力度，且北韩遭遇严重自然灾害，去年粮食产量仅为490万吨，降至2009年以来最低水平。据分析，目前北韩的粮食缺口为136万吨，占其总人口约40%的1010万北韩居民处于粮食短缺状态。去年，北韩因遭受干旱和洪水等自然灾害，谷物产量大幅减少，且美国等国际社会不断加大对北韩制裁力度而使北韩陷入严重的粮食短缺和经济困境。此外，农业机械设备的进口出现差错成为加重北韩粮食短缺的主要原因。





今年3月底至4月中旬，联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署以北韩6个道和12个郡为对象进行的粮食状况调查结果显示，今年40%的北韩居民将面临粮食短缺。北韩国务委员会委员长金正恩为解决长久以来的粮食短缺问题，在其执政初期就将农业纳入经济主要课题，并经常访问农业相关设施，发表农业改革政策，但是北韩的粮食状况不但没能得到改善，反而处于最近十年来最严重的地步。





北韩国务委员会委员长金正恩接掌政权后，2012年和2014年分别采取6.28和5.30措施，其目的在于对北韩的农业生产系统进行改革，将“集体农场”转换为“莆田担当制”，这使北韩的谷物产量在短期内增长20%至30%，但是没过多久就面临了增长的极限。为根本解决北韩粮食短缺问题，必须对其农业系统进行全面改革，并从外国进口农业相关设施和器材，但是北韩遭受国际社会严厉制裁，难以从外国进口农业相关设施和器材。因此，北韩的农业改革措施虽然在短期内取得成果，但是随着时间的推移，其粮食产量逐渐减少，如今处于最近十年来最严重的地步。





目前，水坝等北韩的基础设施都很落后，难以抵御自然灾害。因此，每当自然灾害侵袭时，北韩的粮食产量就会大打折扣。此外，北韩为进行农业改革，必须投入资金和相关器材，但是在受到国际社会严厉制裁的情况下，难以提高其农业生产能力。因此，北韩的粮食状况逐年恶化，经济也陷入严重困难。





金正恩政权成立后，北韩的经济呈增长趋势，但是从2017年开始转为负增长。因此，北韩通过一系列经济改革措施致力于搞活经济，但是未能取得预期的成果。在国际社会对北韩实施严厉制裁的情况下，单凭内部改革，难以摆脱经济困境。然而，北韩持续强调自力更生，试图以自身力量弥补粮食缺口，摆脱经济困境，但其前景并不乐观。如果国际社会缓和对北韩制裁，并与北韩进行合作，将可自然地解决北韩经济问题。由于北韩目前仍然遭受国际社会的严厉制裁，其进出口贸易受到严格限制，企业的设备运转率逐渐下降等，北韩的经济状况尚不见好转的迹象。





最近，总部设于奥地利维也纳的数据分析平台World Data Lab公布了一项卫星数据分析结果。该平台以卫星拍摄的北韩境内灯光亮点进行经济规模推算，显示北韩的人均国内生产总值为1400美元。如果推算正确，北韩是当今世界上最贫穷的10个国家之一。但是北韩最近在平壤和边界城市大兴土木，且手机普及率超过600万台。因此，有分析指出北韩的经济状况没有人们想象得那么糟糕。





整体来看，北韩的经济确实困难，只是在平壤等极少数大城市进行土木工程。因此，这并不代表北韩经济依然活络。目前，北韩当局在首都平壤积极推进建设事业，并且随着市场经济的扩散，新兴的富豪“钱主”也投资建筑项目，但是其他大部分地区并非如此。因此，有分析认为北韩经济全面向好是牛头不对马嘴的无稽之谈。





目前，北韩的市场经济正在快速扩散。问题是市场经济的扩散造成严重的贫富两极分化，这使一般民众的生活越发困难。此外，北韩当局虽然强调自力更生，但是仅以自力更生无法解决粮食短缺问题。那么，如果韩国政府提议提供人道主义粮食援助，北韩会不会接受？如果北韩同意接受粮食援助，南北韩关系和美北关系是否能得到改善呢？





河内美北首脑会谈破裂后，韩半岛局势出现了变化。因此，北韩不会立即同意接受韩国政府提供的粮食援助。过去，北韩曾多次出于政治考量，没有立即同意接受粮食援助。目前，北韩急需弥补粮食缺口，但是顾及自尊，暂不会向韩国低头。北韩首先会不予回应或抨击韩国，但是经过一段时间后，北韩将会接受韩国政府提供的粮食援助。如果韩国政府表示将同国际社会一道向北韩提供粮食援助，北韩国务委员会委员长金正恩有可能为推进其经济发展政策和落实2016年至2020年国家经济发展5年规划，对韩国采取柔和政策，这将为改善南北韩关系和美北关系创造新的突破口。





目前，北韩面临严重的粮食短缺和经济危机。因此，我们希望金正恩委员长和北韩当局尽快改变态度，缓解这些问题。