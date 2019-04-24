特朗普下月访韩 同文在寅会晤

ⓒYONHAP News

在北韩无核化对话陷入僵局的情况下，韩美首脑时隔约两个月再次会晤。在华盛顿举行首脑会谈后，韩半岛局势没有任何进展，近期北韩频繁射导，美国扣押北韩货船，双方敌对关系加剧。在此情况下，韩美首脑再次会晤能否助推重启美北对话，引人关注。





在4月韩美首脑会谈中，文在寅介绍了南北韩首脑会谈的有关计划，特朗普表示支持。本月4日和9日北韩先后进行发射，9日美国扣押北韩货船，双方关系恶化。一连串的情况变化体现出美北重启对话并不容易，但双方似乎都不愿打破对话局面，北韩在货船被扣押后强烈谴责美国，称美国为“强盗”，但美国未加以应对。





到特朗普访韩还有一个多月的时间，这段时间的情况变化非常重要。文在寅可以利用这段时间说服金正恩，金正恩也可以通过文在寅转达立场。如果南北韩在特朗普访韩前举行首脑会谈，“自上而下”（top-down）解决方式将再次获得动力。河内会谈结束后，很多人质疑“自上而下”方式，认为难以解决问题，但也有人认为美北对话非常复杂，“自上而下”方式更为有效。





北韩将作出何等反应引人关注。北韩对美国扣押其货船反应强烈，对韩国提供粮食援助也反应冷淡，甚至谴责文在寅担任协调角色，且似乎对南北韩对话并不关心，但南北韩对话对北韩也是个好机会，可借此重启美北对话，所以北韩也可能会答应举行会谈。