© KBS

5月15日是韩国的教师节。每到这天，学生们齐声高唱教师节歌，学生代表在老师的胸前别上一朵康乃馨，以示敬爱。那么，北韩是否也有教师节？在北韩，教师是什么样的存在呢？





北韩没有正式制定的教师节，但是将9月5日制定为“教育节”。1977年9月5日，已故北韩国家主席金日成发表《社会主义教育提纲》，同年9月19日，中央人民委员会，也就是现在的最高人民会议常任委员会为纪念这一天而将9月5日定为教育节。北韩的教育节旨在提高教员的教学水平，鼓励学生更加努力学习，并将这一天规定为“教育工作者”——教员和学生们共同欢度的节日。因此，北韩在9月5日教育节举行欢庆大会、运动大会、文艺大会和以教育为主题的报告会等纪念活动。北韩的教育节和韩国的教师节大致相同，但是制定的背景和意义截然不同。韩国的教师节是学生们向老师表示感谢的日子，但是北韩的教育节是重温社会主义教育提纲的日子。





在北韩，被称为“教员”的教师是通过如下过程站上讲台的。北韩没有教师资格考试制度。因此，北韩各道、市、郡分别以中学毕业生为对象举行类似于韩国“修学能力考试”的高考，之后按考生的志愿和考试分数入学。小学在韩国叫“初等学校”，在北韩叫“小学校”。在北韩要想当小学校教员，必须考进“教员大学”。北韩的9个道、2个直辖市、1个特别市都有3年课程的教员大学。这不是专科大学，是一般教员大学。此外，北韩还有4年6个月乃至5年课程的“师范大学”。师范大学毕业后可成为“中高等学校”教员。总之，北韩没有教师资格考试制度，教员由国家统一分配到各级学校。





韩国学校的年级阶段为初等学校6个年级、中学校3个年级、高等学校3个年级，共12个年级，但是北韩为小学校5个年级、初级中学校3个年级、高级中学校3个年级，共11个年级。在北韩想当小学校教员，必须毕业于3年课程的教员大学，想当中学校教员，必须毕业于4年课程的师范大学。此外，中学校有教导不同科目的专业教员。因此，培育专业教员的师范大学设有革命历史学部、朝鲜语文学部、体育学部等不同的专业学部。特别值得一提的是，北韩的小学校、初级中学校、高级中学校都是一年级的班主任一直将学生带到毕业。该制度有优点，也有缺点。优点是教员能了解学生的家庭情况、发掘学生的才智及潜能、对学生进行有效的管理，还能建立良好的师生关系。缺点是一旦被班主任讨厌，学生的学习成绩就会大打折扣。北韩的班主任要向学校提交“政治生活评定书”，这对学生毕业后选择出路造成极大的影响。此外，单凭班主任一人的判断，难以断定学生具有哪一方面的才能。





北韩的学生在小学5年、中学6年期间都要与同一位班主任学习和生活。因此，班主任能从整体上把握好学生，但也会对学生心存偏见。由于“政治生活评定书”对学生毕业后选择出路造成极大的影响，因此很多家长用礼物贿赂班主任。特别是在班主任过生日的时候都送大礼，甚至将电冰箱作为生日礼物送给班主任。有些班主任则主动要求家长送礼，其原因在于北韩国家系统崩溃。





以工资为例，北韩于2002年颁布《7.1经济管理改善措施》后，中学校教员的月薪超过3000北韩圆，在3000北韩圆到4000北韩圆之间。问题是目前在北韩的黑市，美元兑北韩圆的汇率为1美元兑换8000北韩圆，也就是说，北韩中学校教员的月薪不到0.5美元。在北韩，国家规定的大米供给价格为1公斤45北韩圆，但是国家面临粮食严重短缺，北韩居民不得不到市场去采购大米，而市场的大米售价在1公斤4500北韩圆到5000北韩圆之间。也就是说，以北韩中学校教员一个月的工资，在市场买不到1公斤大米。因此，北韩的教员若不兼职做两三份工作，根本就维持不了生计。





上世纪90年代，北韩因经济困难而停止粮食配给后，温饱也成为北韩教员优先解决的重要课题。因此，有些教员向学校提出辞呈，到市场去做买卖，有些教员教导学生做功课赚取额外收入。他们在自己家里或在学校附近租间屋子给学生补习功课，但并非北韩的教员都是这样的。因为在北韩，教员的地位较高，并将他们称为“职业革命家”。





北韩将教员称为“职业革命家”、“培育祖国未来的革命家”。北韩认为兴亡与否取决于教育，因此对教育重视有加。此外，北韩推崇教员，学生和家长非常尊敬教员。由于这种社会风气，很多人想当教员，并以身为教员感到自豪。目前，北韩经济陷入困境，教员们不得不为养家糊口兼职赚钱，但是尚未完全丧失为人师表的自豪感。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，强调学校是肩负国家未来、培育骨干人才的“民族干部培养基地”。因此，北韩为提高教员资质，以全体教员为对象实施再教育，并对教学20年以上的优秀教员授予“人民教员”、“共和国劳动英雄”等称号。但是仅以荣誉感和使命感难以让优秀的教员继续留在教师岗位上。因此，北韩必须积极提高教员待遇，让他们不要再为生活而苦恼。