4月韩国失业率创19年来新高

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韩国统计厅15日发布《4月就业动向》报告，4月韩国就业人口同比增加17.1万人，再度跌至20万人以下。失业率为4.4%，创2000年后19年来新高。





数据显示，4月韩国就业人口为2703.8万人，同比增加17.1万人。从新增就业人口增幅来看，在去年1月以前，韩国新增就业人口增幅一直保持在20万至30万区间，但去年2月锐减至10.4万人，今年1月更跌至1.9万人，连续12个月低迷。2月和3月止跌回升，分别为26.3万人和25万人，4月再度跌破20万大关。从各产业来看，卫生行业及社会福利服务业就业人口同比增加12.7万人，教育服务业增加5.5万人，专业和科学及技术服务业增加4.9万人。与此相反，批发零售业减少7.6万人，项目设施管理和项目支持以及租赁服务业减少5.3万人，制造业也减少5.2万人。韩国制造业就业人口从去年4月开始连续13个月呈跌势，但由于化学制品领域保持良好势头，跌幅由3月份的10.8万人缩减至一半左右。从年龄来看，60岁以上新增就业人口为33.5万人，50至59岁增加6.5万人，20至29岁增加2.1万人。相反，40至49岁和30至39岁分别减少18.7万人和9万人。统计厅表示，30至49岁就业人口减少主要是由于相关年龄层人口和制造业就业人口持续减少所致。从劳动方式来看，正式员工增加32.4万人，临时工和日工分别减少4.5万人和2.1万人。从工作时间来看，每周工作1至17小时的就业人口为178.1万人，同比增加36.2万人，创1982年7月进行统计以来的最高值。韩国15岁至64岁人口就业率为66.5%，下降0.1个百分点。

报告还显示，4月失业人口为124.5万人，同比增加8.4万人，失业率为4.4%，同比上升0.3个百分点。4月失业人口创开始统计以来的最高值，失业率也创2000年4月（4.5%）以来新高。15岁至29岁青年失业率为11.5%，同比增加0.8个百分点。统计厅分析认为，原定于3月进行的地方公务员报名期推迟至4月，导致失业人口和失业率上升。





政府表示，正式员工增加、青年就业改善等就业质量改善趋势持续，但30至49岁就业人口减少、经济下行风险扩大等就业条件不确定性犹存。政府将全力以赴，争取本月通过追加预算案，为改善经济和就业条件作出贡献。但也有部分声音认为，30至49岁就业人口减少，就业人口结构出现问题，呼吁政府改变政策基调。