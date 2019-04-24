5.18民主化运动39周年

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5.18民主化运动是1980年在光州和全罗南道一带发生的反新军部执政阴谋民众抗争。1979年10月26日，时任韩国总统朴正熙死亡，其长期执政由此画上句号。当时，民众民主主义欲望爆发，对实现民主主义抱有极大期待，这被称为“首尔之春”。不久后，新军部的兴起引发全国民众示威抗争，局面到1980年5月达到了顶峰，政府从5月18日0时起将戒严范围扩大至全国，在全国大肆逮捕抗议者，并在光州投入空输旅团戒严军。5月18日，民众在全南大学示威，在此过程中，示威队伍和戒严军发生冲突，这是5.18民主化运动的始发点。戒严军在光州盲目镇压，不管是示威人群，还是普通民众，戒严军都不分青红皂白地行使暴力，民众和示威队伍团结起来共同应对戒严军，导致事态进一步恶化。最终，戒严军向民众和示威队伍开炮，伤亡人数大幅增加。示威队伍以夺取武器、从预备军武器库盗取武器等方式武装起来，如此诞生的“市民军”21日一度击退戒严军。5月27日，戒严军采取行动，再次占领市民军根据地全罗南道道厅。在此过程中，众多市民军牺牲，民主化运动遭到镇压。





根据正式统计数据，5.18民主化运动导致200多人死亡，约400人下落不明，超5000人受伤，受害者逾7000人，实际受害人数可能更多。5.18民主化运动原被称为“光州事态”，未获正当评价，到卢泰愚政府时期更名为“光州民主化运动”，后曾用名“5.18光州民主化运动”。考虑到当时其他地区民众也参与了运动，如今名称中删除“光州”，定名“5.18民主化运动”。1993年，金泳三政府曾对运动再次进行评价。1997年，5月18日被指定为国家法定纪念日。