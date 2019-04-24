中国对北韩无偿援助有所增加

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中国对北韩提供援助其实早在预料之中。去年金正恩三次访华后，就曾传出中国无偿支援大米的消息。有分析认为，中国在实施对北制裁无法大规模提供支援的局势下对北援助大米和化肥可以说表现出了相当的诚意。





此次中国对北韩援助大量尿素颇受瞩目。去年中国对北援助规模相当于2016年北韩一年的尿素总进口量，而1吨尿素可增产2吨粮食。有预测称，今年是中北建交70周年，中国援助规模将更加扩大，双方关系将更加密切。





北韩在河内谈判破裂后采取积极拉拢中国和俄罗斯的战略。金正恩今年1月再次访华，并于4月末访俄。有分析认为，这是在构建北中俄战线的同时，北韩为争取中国更多援助而做出的铺垫。与此同时，有报道称中国国家主席习近平正在考虑访北事宜。如果习近平访北成行，对北支援将顺理成章，因此今年中国对北无偿援助规模势必大大超过去年。实际上，这一征兆已初现端倪。以今年3月为准，北韩对中国出口额为1656万美元，同比增加33.7%，进口额达1亿9795万美元，同比增加38.5%。分析称，这是由于去年对北制裁导致贸易减少，产生了基数效应。还有分析认为，这是河内谈判破裂后，中北开辟迂回应对对北制裁新渠道的结果。一直以来，中国都起着北韩生命线的作用。北韩通过中国采购各种战略物资，而中国在不逾越制裁框架的前提下为北韩提供尽可能的援助。河内会谈无果而终后，北韩似乎开始准备应对长期战，首先将中国及俄罗斯拉入友好阵营，以期从这两个国家获得对抗制裁的物资援助。