超市买挂面要看清一个字

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鸡蛋挂面、杂粮挂面、营养素强化挂面……超市中的挂面品种还真不少，平时懒得做饭，家中也会常备点挂面，但是，挂面到底什么样的好，你真的清楚吗？

一、买挂面：主要看“钠”量。挂面在生产过程中会加入氯化钠，因为氯化钠能让面条更加白亮，有利于缩短煮熟时间。但是，吃一碗煮挂面，即使你一滴酱油不放，仅仅是白挂面里已经含有3克盐了，占全天用盐量的60%，还不算拌面的各种调味品。因此，买挂面时，主要看“钠”这一栏，尽量选择“钠”含量低的。

二、绿豆挂面：别选带“精”字的。绿豆挂面也很受欢迎，可能大家觉得配料表里有“绿豆粉”字样就有消暑清热的作用。但如果配料表里标示“绿豆精粉”或“精制绿豆粉”，最好不要买。只要加上“精”字，磨成的粉已经丢失了大部分维生素及矿物质。更有甚者，虽说是绿豆挂面，但配料表里没有绿豆的影子。

三、鸡蛋挂面：里面加的是蛋黄粉。鸡蛋挂面是众多“营养挂面”中销量最大的，很多人以为里面真的有鸡蛋。但是大家不知道，用鲜鸡蛋制作挂面，过程要求严格，稍有不慎就可能产生异味、造成变质。所以，添加蛋黄粉(鸡全蛋粉)成了大多挂面生产厂家的首选。一般挂面中的添加量大多在5%-8%，不会超过10%，若添加过多的鸡全蛋粉，面条吃起来口感硬，商家当然不会做赔本生意。

四、蔬菜挂面：仅保留了蔬菜味。蔬菜挂面的销量也不容小觑。但不管是香菇、菠菜或是西红柿，经过打汁、和面、干燥等制作挂面的过程，维生素类营养素几乎损失殆尽，保留下来的大多只是蔬菜的味道和极少的营养物质。一些营养强化挂面是在生产过程中人为添加了碘、铁、锌等，如果标明了具体添加量，可根据自身情况购买。





（文中窍门来自宋智兴听友）