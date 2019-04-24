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韩国医疗保险称为“健康保险”，韩国在上世纪80年代末就实现了医疗保险的全民覆盖，这一点被美国等许多国家纷纷借鉴与效仿。得力于全民享有医疗保险，在韩国，无论是个人还是上班族，甚至是申请外国人登记并居住3个月以上的外国人，只要加入保险，就可以从门诊至住院、手术、医药品等都能享受保险福利。据最新统计数据显示，2017年加入医疗保险的人共有5094万人，占医疗保障适用人口的97.2%，其余2.8%是从政府领取最低生活保障补助金的贫困户、国家有功人士以及稀有绝症患者。





韩国的医疗保险对象分为公司参保人与地区参保人，前者是通过公司等单位加入保险的，保险费根据员工的收入征收，保险费由员工与公司各负担一半。地区参保人则根据收入、房产等经济情况缴纳保险费。在韩国，公司参保人居多，占72.4%。据统计，2017年，每月缴纳的人均保险费是10万1178韩元。





一般来讲，去内科等诊所门诊就医时，本人负担30%的医药费，政府负担70%的医药费。如果在诊所接受非保险项目的治疗，本人需负担额外费用。如果住院的话，手术、门诊费中本人负担20%，餐饮费的话，本人负担50%。





随着老年人口的增加，老年人的医药费也在逐年增加。2017年，65岁以上老年人的医药费达28万3247亿韩元，人均医药费是426万韩元，是人均医药费139万韩元的3倍还多。





韩国医疗保险还有两个优点。为了预防癌症等疾病，40岁以上的人每逢双数年龄可以接受免费体检，体检包括验血等一般体检以及胃癌、大肠癌、乳癌等5大癌症的检查。另外，自2008年起还征收老人长期疗养费，如果到了晚年罹患痴呆症、中风而身体不适，在医疗、看护等方面可以享受保险福利。