EXID发行转型前最后一张5人完整体专辑《WE》

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EXID全新EP《WE》于本月15日正式发行，这也是迎来团队转型期前的最后一张5人“完整体”专辑。

新专辑《WE》强调“相较于个人，我们更重要”的信息。EXID曾于2017年11月发行专辑《FULL MOON》，专辑由成员独自完成的solo歌曲构成，展现各自独有的魅力。此次新专辑原本计划打造成《FULL MOON》的延续，但由于希望强调“我们”的音乐概念，因此决定改为合唱专辑。

主打歌《ME&YOU》是一首Moombahton类型的歌曲，以抒情旋律开头，但随后是180度大转变，给予听者强烈的听觉冲击。歌曲讲述的是分手后宣布“不再是我们，已成陌路”，延续了EXID歌词一贯拥有的十分强烈的感情色彩。

随歌曲音源一同公开的MV也配合歌曲的旋律，有着两种不同的氛围。抒情旋律部分以黑白色调为主，成员们身穿婚纱，表情却异常冷酷；音乐气氛转换后，成员们则以十分亮眼的荧光色系服饰登场，并和着节奏尽情舞动。

新专辑包括主打歌《ME&YOU》在内，还收录了《WE ARE》、《别珍惜》、《过得怎么样》、《你的夜晚》、《明天做》等共7首歌曲。

EXID成员与所属公司的合约将于本月末到期，成员HANI和正花选择离开公司，因此《WE》也将可能成为5人EXID的最后一张专辑。