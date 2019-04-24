防弹少年团录制美国综艺《The Voice》？经纪公司：具体日程日后公开

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近日有消息称防弹少年团参与美国综艺《The Voice》的录制，就此，防弹少年团经纪公司Big Hit 15日公开回应称：“的确会录制《The Voice》节目，但具体时间会由节目主办方公开。”

此前一天，《The Voice》的官方社交媒体账号中提到了防弹少年团。在一段有防弹少年团和Jonas Brothers的视频中说道：“明天节目中，全世界最有人气的两个乐队将有惊喜发布”。

而早在本月8日，一段防弹少年团在《The Voice》演播室表演《为渺小而做的诗》的视频在网上流传，同时，节目评委之一的John Legend和防弹少年团的合照也被晒到网上，引发网友瞩目。

但15日，《The Voice》的官方社交媒体账号删除了之前防弹少年团的视频，因此让满怀期待的歌迷心存疑惑。而在宣传新一期节目时，仅提到了Jonas Brothers和Taylor Swift，更是让一众歌迷大失所望。

另外，防弹少年团出席了于美国当地时间15日举行的《Good Morning America 夏日演唱会》以及《The Late Show with Stephen Colbert》。