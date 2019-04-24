© Dongwon Group

韩国企业的创新产品正不断改变着我们的生活，给全球经济带来巨大的变化。今天，我们将带领大家走进韩国东远公司（Dongwon），这是一家全球知名公司，我们将与公司公共关系部门负责人金日圭（音译：김일규）先生一道，聊一聊他们公司。





上个月，韩国东远公司举行了庆祝公司成立50周年的仪式。在庆祝仪式上，公司回顾了公司发展的点点滴滴。1969年，公司只是一家小型渔业公司，拥有一艘深海渔船。现在它已经发展成为一个全球性企业，业务涉及渔业、食品、包装和物流四个主要领域。庆祝仪式上，公司发布了一条令人惊讶的消息。执掌公司半个世纪的集团会长金在哲先生宣布退休。我们很少能够看到一家国际集团的创始人自愿而光荣地退休。金先生50年的航程已经结束，那么他是如何开始他与大海的故事的呢？这要源于他的第一次出海航行。





金先生从一开始就选择了水手生活，并在韩国第一艘深海渔船“Jinam”船上开始了他的实习生活。他是唯一一个掌握深海渔业知识的年轻人，他知道哪些鱼利润丰厚。凭借这样的知识，他在3年内成长为船长，并获得了“金船长”美誉，成为世界渔业界的一个品牌。1969年，他创立了韩国东远公司。由于金先生自行开发的捕捞技术和专业知识，公司成立第一年虽然只有3名员工和1艘船，但是却实现了120万美元的出口。公司在成立第4年的1973年曾经面临第一次石油危机，当时油价飙升。在这个危机时刻，韩国东远公司选择了直面危机，迎接挑战。





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高昂的石油成本对深海捕鱼企业来说是一个巨大的打击，但韩国东远公司利用这个关键时期来收购金枪鱼围网渔船。围网渔船的捕捞方法可以在短时间内捕获大量鱼产品，但这需要先进的技能。韩国东远公司展望未来，进行了大胆的投资。他们开辟了新的渔场，并采用了最新的技术，这些努力得到了回报，韩国东远公司成为韩国最大的渔业公司。而后，他们推出了公司历史上一个非常重要的里程碑式产品——金枪鱼罐头。





当时蛋白质产品在韩国市场上往往非常昂贵，韩国东远公司渴望提供韩国优质蛋白质，并在1982年以无处不在的罐装金枪鱼实现了这一目标。但这终究是一个新产品、新事物，为了让消费者熟悉这款新产品，公司员工在周末和假期会到人群密集的地区，如公园和火车站举办品尝活动，向消费者提供金枪鱼泡菜产品。正式由于最初的努力，韩国东远公司的金枪鱼现在已经广为人知，售出了超过62亿罐。在1997年亚洲金融危机期间，公司实现了业务的多元化，并在2008年全球金融危机期间又采取了一项大胆举措，收购了美国最大的金枪鱼品牌“StarKist”。这又是一次韩国东远公司在困难时期的冒险尝试。





韩国东远公司最初的创业资金仅有1000万韩元，但公司现在的年销售额超过7万亿韩元。公司一直诚信纳税，并且已经运营了40年的奖学基金会，这是由金在哲会长个人资产创建的。在公司成立50周年，韩国东远公司正在面向未来100年，开启一段新的航程。