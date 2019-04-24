© YONHAP News

本月早些时候举行的美中贸易谈判没有达成协议。在美国决定提高对中国进口产品的关税之后，北京方面决定对美国产品征收报复性关税。两国领导人有望在下个月的20国集团峰会期间举行会谈，但美中贸易冲突已进入关税战的新阶段。今天，我们邀请到了韩国崇实大学全球贸易学科的韩载弼（音译：한재필）教授，与他共同聊一聊美中贸易战对韩国经济的潜在影响。





在与中国进行谈判的同时，美国上调了中国进口商品的关税，如电脑零件、手机、通讯设备和家具。事实上，这并不是一个突然的举动。华盛顿方面一再威胁对中国进口商品加征关税，美国可能希望将关税上调作为谈判的砝码。这样一来，美国就获得了对抗中国的武器。





人们对5月9日和10日举行的美中贸易谈判的期望很高，双方都希望达成一项实质性协议。然而，随着谈判的进行，美国将中国价值2000亿美元进口商品的关税税率从10％上调到25％。美国希望能够施压占得谈判先机，但第二天的谈判在没有达成任何协议的情况下结束。眼下，贸易战似乎已经升级，中国政府已经进行了报复，宣布对价值600亿美元的美国商品征收更高的关税。





中国国家主席习近平在中国国内的政治控制力可能会因为被美国施压而严重削弱，北京有必要对华盛顿采取反制措施，从6月1日起将实施25％的报复性关税，大约2500种美国商品将面临25％的进口关税。但考虑到截至6月还有一些时间，中国也给了一定的回旋余地。如果在此之前可以与美国达成协议，可能会撤销上调关税。





中国决定从6月份开始对美国价值600亿美元的进口商品征收高额关税。这一措施是在特朗普总统警告北京不要报复之后宣布的，中国实施了反击行动，然后美国发布了更强有力的措施。美国贸易代表宣布对另外价值3000亿美元的中国进口产品加征关税。世界两大经济体之间针锋相对的报复行动导致全球股价暴跌，仅5月13日一天就损失了1万亿美元的市值。韩国出口举步维艰的情况没有得到任何改善。





中国从韩国进口的产品并不包括很多成品，而是零件和材料等中间产品，用于制造世界各地的成品，因此韩国和中国经济来往密切。如果中国对美国的出口受到限制，韩国对中国的出口也可能受到影响。但一些学者认为，这可能为韩国提供更多向美国出口的机会。事实上，韩国对美国的出口略有增加，但总体而言，韩国的出口量在过去6个月内有所下降，这可能反映了韩国对中国出口的严重依赖。如果这种情况持续下去，对韩国经济不会有任何好处。





韩国机构预计，受美国对中国进口商品加征关税的影响，韩国出口将减少8.7亿美元。半导体、钢铁和化学品出口预计将受到最严重的打击。韩国海关总署还宣布，5月1日至10日的出口同比下降了6.4％。韩国的信用违约溢价是国家主权违约风险的指标，这一数字也达到了3个月以来的最高水平。从上周二开始，美元汇率出现波动，1美元兑换1119韩元。此外，韩国经济在第一季度出现负增长。在这种背景下，美中贸易战对全球经济造成影响，也将严重影响韩国经济。幸运的是，美国和中国为进一步谈判留下了空间。中国货物通过海运实际到达美国之前还有2至3周的时间。中国还设定了6月份上调关税，这提供了一个时间窗口。特朗普总统还谈到了在6月底举行的G2O峰会期间将会见中国国家主席习近平。





由于贸易冲突，美中双方都签订了经济合同。中国正在为过剩的消费品和过剩的生产力而苦苦挣扎，而美国的情况则相反。这些问题不仅在美中两国存在，也影响到世界上许多国家以及全球股票价格。许多政府希望双方能够尽快解决贸易问题。此外，美国扮演着世界最大经济体的角色，可以为全球政治动态以及全球经济作出积极的贡献，这对特朗普总统个人而言也是非常重要的。





最佳方案当然是美中双方在宣布关税启动前达成协议，特朗普总统和习近平主席有望于6月28日和29日在日本大阪举行的G20峰会期间在全世界面前握手言和，但这仍然只是一个充满希望的想法，因为双方需要解决许多问题，包括知识产权、网络安全、技术转让以及非关税壁垒等等。所有人都说，韩国需要在可能发生的最坏情况下制定先发制人的措施。





如果韩国经济受到美中贸易冲突的打击，股价将会波动。人们普遍对韩国股市表示担忧，但韩国政府表示对实体经济不会产生任何重大影响，然而出口却出现了连续6个月下降的趋势。在短期内，如果金融市场面临下跌，韩国需要制定先发制人的措施。目前，出口商正在苦苦挣扎。显然，韩国政府正在寻找方法来帮助出口企业在法律范围内通过贸易融资。





专家们表示，目前全球经济仍然无法预测。美中贸易战的影响是无法避免的，但我们可以通过制定对策，尽量减少负面影响，防止危机的发生。