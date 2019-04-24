



生日：1996年4月23日

出生地：首尔特别市

身高：171cm

学历：首尔艺术大学表演系

出道：《你是谁-学校2015》（2015）





赵炳圭起初的梦想是成为一名足球运动员，但初中毕业后进入安养艺术高中学习表演后，改变了人生目标。高中毕业后考入首尔艺术大学，主修表演专业。一直保持学生模样的“童颜”的他在出道作品《你是谁-学校2015》便是饰演一名学生。

赵炳圭曾参演过《美丽心灵》、《七日的王妃》等多部剧集，直到在《金钱之花》中饰演张赫的少年时期，而被观众所注意。真正让赵炳圭家喻户晓的作品是2019年大热电视剧《天空之城》，他在其中饰演的是“父权至上”家庭中的双胞胎兄弟之一，叛逆不羁却充满争议感的个性，为其赢得了不少影迷。赵炳圭与该剧中“金惠娜”的饰演者金宝罗也在剧集完结后公开了恋情，成为全城话题。

赵炳圭还拍摄过多部独立电影，并在多部人气电影中有过精彩表现。2019年话题影片《女警》中，赵炳圭饰演的警队老幺也让人印象深刻。





主要作品：

·电视剧：

《你是谁-学校2015》（2015）

《美丽心灵》（2016）

《金钱之花》（2017）

《广播罗曼史》（2018）

《天空之城》（2018~2019）

·电影

《少女的世界》（2018）

《偶像》（2019）

《女警》（2019）