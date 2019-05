ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团(BTS)新曲《Boy With Luv》MV的YouTube播放量18日中午12时许突破3亿大关。BTS迄今共有10首歌曲MV播放量破3亿,刷新了韩国歌手也是BTS自身所保持的最高纪录。





BTS新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》的主打曲《Boy With Luv》上月12日一经公开,仅过24小时,播放量便达到7460万次,刷新三项吉尼斯世界纪录,包括24小时内播放量最多的YouTube视频、24小时内播放量最多的YouTubeMV以及24小时内播放量最多的K-POP组合MV。随后,《Boy With Luv》还以37小时37分再创最短时间破亿纪录。





迄今为止,BTS《DNA》MV播放量破7亿,《FIRE》、《FAKE LOVE》MV播放量破5亿,《MIC DROP》等5首MV破4亿,《Save ME》等2首破3亿等,每次发布新曲都刷新纪录,显示出组合的超强人气。