特朗普谈河内美北会谈破裂具体原因

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美国总统特朗普表示，北韩拥有5处核设施，但金正恩只希望拆毁其中1至2处。特朗普这番话是说，河内第二次美北首脑会谈无果而终的责任在北韩。





特朗普19日接受《福克斯新闻》采访时作出了上述表示。他在说明伊朗核问题时突然提到了北韩，引人注目的是特朗普所说的5处核设施。以特朗普说话的方式来看，北韩可能的确有5个核设施，也可能是特朗普夸大其词。特朗普在就某些问题公开发言时经常说出错误的数字，这可能是他未记清数字，也有可能是为了强调其主张而故意有所夸张。





此前已有分析认为，河内谈判破裂的原因是美北双方对无核化问题持不同看法，也可能是北韩存在更多不为人知的核设施。目前，北韩认定的核设施仅有宁边和丰溪里两处。宁边具备5兆瓦核反应堆、钚再处理设施和铀浓缩设施。咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场去年5月在外电记者的观摩下爆破。因此，北韩同意拆毁的1、2处核设施可能是宁边和丰溪里核设施。但美国最近通过侦察卫星追加发现了北韩核设施，除宁边之外，北韩还在其他设施推行铀浓缩计划。日本《朝日新闻》今年1月曾报道，北韩将离心分离机分散于各处，在平壤附近的地下至少有10处铀浓缩设施。铀浓缩设施规模较小，容易隐藏。750至1000个离心分离机只要启动1年，即可生产25公斤高浓缩铀，可以制造一个核弹头，且在600平米的地下空间即可构建如此大的生产规模。以此看来，北韩拥有多处核设施也并非没有可能。