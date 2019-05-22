《国王万岁：木浦英雄》(롱 리브 더 킹: 목포 영웅)

导演：姜允成

领衔主演：金来沅/元真儿/陈善圭/崔贵华

类型：动作/剧情

上映日期：2019年6月19日（韩国）

其它译名：Long Live the King：木浦英雄





剧情概要：

规模庞大的黑帮组织头目张世出（金来沅饰）在一次反对拆迁的游行示威中结识了为人刚毅的律师金素贤（元真儿饰），并答应其改邪归正做个好人。就在张世出告别过去、为开启全新人生而努力之时，在一次公交车事故中，奋不顾身地求出了全车人，从此被人们称为“木浦英雄”，进而成为了一名国会议员。一心一意为民服务的张世出的民众支持率也日益高涨，而这时其竞选对手崔万秀（崔贵华饰）为将其扳倒，与张世出黑帮时期的对手组织头目赵光春（陈善圭饰）联手，策划了一场阴谋。





幕后花絮：

曾经在电影《犯罪都市》中为马东锡和尹继尚塑造经典形象的导演姜允成在新片《国王万岁：木浦英雄》中为实力派演员金来沅打造全新的韩国英雄形象。姜允成导演称：“希望能够创造出鲜活的电影角色。希望演员们在镜头之下并不仅仅拘泥于剧本中的刻板形象，而是能够展现出自然、真实的一面。”首次和姜允成导演合作的金来沅也十分赞同导演的拍摄手法，他说：“导演能够将演员本人的形象融入电影中的角色，这样一来我们在表演时也就更加游刃有余。”