童话作家黄善美的《走出院子的母鸡》

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叶芽凝视着院子，脑中想象她和公鸡一块儿自由自在地在田野和院子里遛弯。





“我曾有个愿望，

就是孵蛋和养育小鸡，

愿望终于实现了。

虽然生活辛苦，可是也过得幸福快乐。

现在我想飞，

像绿头一样展翅飞向远处。”





“한 가지 소망이 있었지.

알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것.

그걸 이루었어.

고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어.

이제는 날아가고 싶어.

나도 초록머리처럼 훨훨, 아주 멀리까지 가 보고 싶어.”









#采访：儿童文学评论家金有真

保存种族、繁衍、把生命延续下去是所有动物的本能。叶芽和黄鼠狼也一样，她们怕孩子被害。这是母性，但我也觉得她们是在寻求生存的价值。到最后，叶芽想飞，想跟绿头一块儿走，叶芽可以说实现了生命的全部。





“来吧！抓我吃吧！

把你的孩子喂饱吧！”

叶芽闭上了眼睛。

“你终于咬了我了……”





睁开眼睛，蔚蓝的天空耀眼夺目，

她精神振作，轻松愉快，

用她那又大又美的翅膀迎风飞翔。

叶芽往下俯瞰，看到了蓄水池和风雪中的田野，还有黄鼠狼。

猎手黄鼠狼嘴里衔着身体枯瘦和下垂松弛的母鸡，

在那里吃力地往前走。





“자, 나를 잡아먹어라.

그래서 네 아기들 배를 채워라.”

잎싹은 눈을 감았다.

“나를 물었구나. 드디어......”





눈을 뜨자 눈부시게 파란 하늘이 보였다.

정신도 말끔하고 모든 게 아주 가붓했다.

크고 아름다운 날개로 바람을 가르며 잎싹은 아래를 내려다보았다.

저수지와 눈보라 속의 들판, 그리고 족제비가 보였다.

비쩍 말라서 축 늘어진 암탉을 물고 사냥꾼 족제비가

힘겹게 걸어가고 있었다.









童话作家黄善美(Hwang Sunmi) (1963~，忠清南道洪城)

1995年发表中篇小说《心中之花》登上文坛

2000年发表中篇小说《走出院子的母鸡》，先后被译成29种文字在全世界出版。

2011年《走出院子的母鸡》被选入小学5年级教科书