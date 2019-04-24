经合组织将韩国今年经济增长预期下调至2.4%

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对韩国经济的悲观看法正在扩散，国内外主要机构和投资银行纷纷下调韩国经济增长预期。经合组织（OECD）和韩国开发研究院（KDI）将今年韩国经济增长预期双双下调至2.4%。





国内外机构下调韩国经济增长预期已成普遍趋势，甚至有机构将今年度预期下调至2%以下。国际金融中心9个投资银行的平均预期仅为2.3%，在最近一个月间下调了0.2个百分点。在海外投资银行当中，野村给出的预测值最为悲观，预计韩国经济今年仅增1.8%。巴克莱和高盛分别为2.2%和2.3%。汇丰较为乐观，认为韩国经济今年将达到2.6%的增长。





经合组织在21日公布的“经济展望”报告中指出，韩国经济增长疲软受全球贸易增速放缓和制造业结构调整等影响。自去年底开始，韩国出口持续呈现减少势头，尤其是半导体等主要出口项目受挫，给出口造成严重打击。此外，企业投资减少、制造业结构调整和最低工资大幅上调对创造工作岗位也起到负面影响。





今年第一季度，韩国经济环比出现负增长。去年12月至今年5月，出口连续6个月呈减少趋势，第一季度设备投资同比减少16%。韩国政府在今年4月的《最近经济动向》资料中首次使用“经济不振”的说法，这是政府时隔2年4个月首次认定经济衰退。以目前情况来看，5月份也不会好转。