BTS正式受邀访问英国披头士博物馆

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英国披头士博物馆向防弹少年团发出了访问邀请。





22日，据韩媒报道，英国披头士博物馆向BTS发出正式邀请函，希望BTS在访问英国时能莅临博物馆。





披头士博物馆是全球规模最大的披头士常设展馆，由披头士队员们的家乡利物浦市直接运营，展示披头士队员各色各样的收藏品。披头士博物馆方面表示：“最近通过美国CBS《斯蒂芬·科尔伯特晚间秀》节目，我们很高兴看到BTS向全世界展现了披头士精神。”此前，BTS15日（当地时间）出演《斯蒂芬·科尔伯特晚间秀》时重现了披头士乐队首次出演美国电视节目的场面。当时，成员们不仅身着类似当年披头士队员穿过的黑色西装，还献唱了披头士的经典歌曲《Hey Jude》。主持人介绍称，BTS此次出演节目继披头士以后时隔55年3个月6天，BTS也是继披头士后，在一年的时间里共有3张专辑都登上公告牌200强专辑榜冠军的组合。





BTS将于6月1日至2日在英国伦敦温布利体育场举行演唱会，组合有望届时访问披头士博物馆。据悉，博物馆方面还提议BTS在馆内进行演出。