韩国拟批准国际劳工组织核心公约

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韩国政府促进批准国际劳工组织(ILO)3项公约,包括2项结社自由(第87号和第98号)和1项废除强迫劳动(第29号)公约,但不包括韩国尚未批准的第105号废除强迫劳动公约,该公约禁止使用任何形式的强制劳动作为政治强制或政治教育手段、作为动员劳动力的手段以及作为参与罢工的惩罚或歧视手段。





在韩国拟批准的3项公约中，第87号公约争议最大。该公约与结社自由和保护组织权利有关，主要内容为赋予无须经事先批准，建立和参加其自己选择的组织的权利，确保这些组织在不受公共当局干涉的情况下自由行使职能。目前，韩国《工会法》第2条规定被解雇者和失业者不能加入工会。另外，韩国政府实行的“法外工会通报制度”也同第87号公约存在矛盾。该制度是指在政府的判断下，可将工会列为法外工会，在工会收到法外工会的通报后即丧失合法工会地位。此前2013年，全国教职员工会因准许被解雇教师加入工会，被政府通报为法外工会。此外，按照职位和职务限制加入公务员工会的《公务员工会法》也同第87号公约相抵触。在加入国际劳工组织的187个国家中，目前仍未批准第87号公约的国家包括韩国和美国等32国。





第98号公约是组织权利和集体谈判权利公约，该项公约旨在防止出现排斥工会的歧视，确保工人组织和雇主组织享有充分保护，防止发生干涉另一方的任何行为。未批准第98号公约的国家包括韩国在内共有21个。





第29号公约的主要内容是废除强迫劳动，禁止所有形式的强迫或强制劳动，但允许某些例外，如服兵役、受适当监督的服刑人员的劳动和紧急情况下的劳动。未批准这一公约的国家包括韩国在内共有9个。