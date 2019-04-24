金正恩表示仅废弃1、2处核设施的发言背景和美北无核化协商前景

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当地时间5月19日，美国总统特朗普在接受媒体采访时，对河内美北首脑会谈破裂的原因进行了说明，并首次提及北韩有5处核设施。





特朗普总统在接受《福克斯新闻》采访时回答了诸多问题。其中，被问到河内首脑会谈相关问题时，特朗普总统表示，北韩只想废弃1、2处核设施，但是美国要求废弃5处核设施，对此金正恩委员长拒绝接受而无法继续进行协商。特朗普总统此言意在表明美方立场，且北韩尚未对此正式作出表态，但是姑且不论真相如何，由于在河内首脑会谈当天特朗普总统曾表示，他对北韩提出的要求感到不满而向北韩出示了追加材料。对此，金正恩委员长大感惊讶。因此，特朗普总统此番所言可信度极高。





河内首脑会谈破裂后，美国和北韩相互将会谈破裂的责任归咎于对方，且时隔两个多月后，美国总统特朗普再次提及会谈破裂的原因，并表示北韩有5处核设施，因此除宁边和丰溪里外，其余3处核设施位于何处，引人关注。





北韩没有公开的核设施位于何处引发国际社会的猜疑。一直以来，国际社会认为北韩有未公开的核设施，且民间研究机构追查北韩未公开的核设施位于何处。目前，美国情报当局和韩国情报当局像似已经掌握北韩未公开的核设施位于何处。美国《纽约时报》曾报道，降仙地区有未公开的铀浓缩设施，河内美北首脑会谈破裂后称分江地区也有未公开的铀浓缩设施。此外，还提及其他地区有核弹头制造设施。总之，美国总统特朗普可能列出了北韩没有公开的这些核设施。





北韩国务委员会委员长金正恩表现出废弃意志的1、2处核设施是美国在无核化协商中提出的宁边核设施和北韩于去年5月在外媒记者参观下公开爆破的丰溪里核试验场。至于北韩没有公开的3处核设施并未加以具体确认，而是通过侦察卫星等传来的照片进行分析后，推测平壤郊外的降仙发电站是北韩没有公开的核设施之一。此外，在平安北道泰川和慈江道熙川也有没有公开的核设施。那么，美国总统特朗普为何在河内美北首脑会谈破裂近3个月后的现在提及北韩有未公开的核设施，并主张北韩拒绝废弃没有公开的核设施是会谈破裂的原因呢？

特朗普总统认为，他在河内美北首脑会谈中拒绝北韩提出的交易条件是明智的选择。他在接受《福克斯新闻》采访时，除北韩核问题外，记者还问及美国国内政策、伊朗核问题等诸多问题。在被问到北韩核问题时，由于北韩最近发射导弹等对美国采取敌对措施，因此特朗普总统特意强调他在河内的选择是正确的。其实，除宁边核设施和丰溪里核试验场外，北韩必须废弃没有公开的其他核设施，然后废弃其拥有的核物质与核武器，北韩无核化才能大功告成。因此，废弃5处核设施将成为今后或许重启的美北无核化协商中，美国必须贯彻的目标。在美北双方相互坚持自身立场的情况下，北韩强调自力更生，独行其道。美国或许不会对北韩施加军事压力，但是将同国际社会一道继续对北韩实施强有力的制裁，以迫使北韩回到协商桌前。





美国将于明年举行总统选举，因此特朗普有可能作为选举战略，表现出绝不被北韩耍弄的强烈意志。此外，当地时间5月9日，美国以违反对北韩制裁决议为由扣押了一艘北韩货船。美国司法部表示，此次扣押措施与北韩发射导弹无关，但是北韩发出强烈谴责，并敦促美国立即送还北韩船舶。





由于美国不但不缓和对北韩制裁，反而加大对北韩施压力度，因此美北无核化协商重启前景不容乐观。





以目前的情况来看，北韩将以美国扣押其货船为由持续谴责美国，但是美国主张根据联合国对北韩制裁决议和对北韩制裁法扣押北韩货船，不会在短期内将“Wise Honest”号货船送还北韩。因此，美北对峙局面将持续一段时间。由于北韩国务委员会委员长金正恩在最高人民会议上表示要等到今年年底，因此在今后半年多的时间里，美北双方有可能就重启无核化协商与缓和对北韩制裁事宜展开激烈的拉锯战，且在此过程中，北韩或许会进行军事挑衅，加剧韩半岛紧张局势，但不会走出协商框架。





河内美北首脑会谈破裂后，北韩要求美国缓和对其制裁，并进行军事挑衅，美国则表示将继续保持对北韩制裁，并加大对北韩施压力度。因此，美北双方的拉锯战将会持续较长一段时间 。