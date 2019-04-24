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第二次美北首脑会谈破裂后，北韩大肆强调自力更生，最近开始积极宣传北韩产化妆品。





今年3月，北韩朝鲜中央电视台播出了一名女性拿掉梳妆台上的世界级品牌——C公司的化妆品，将北韩产化妆品摆上去的场面。这显然是北韩调侃世界著名的化妆品品牌，强调北韩产化妆品的优越性。那么，北韩为何如此力推化妆品产业呢？





最近，北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》和广播电视媒体大肆宣传北韩产化妆品的优越性，并强调北韩产化妆品的质量绝不逊于外国化妆品。目前，北韩为促进经济发展，重点扶持酒类、服装、化妆品、健康食品、生活用品等有竞争力的产业，并致力于改善产品质量，构建自动化生产系统。特别值得一提的是，北韩将绿豆和高丽人参作为基本原料，以提高其化妆品的竞争力。





由于第二次美北首脑会谈无果而终，国际社会仍对北韩采取制裁措施，这使北韩难以从国外进口商品。因此，北韩不得不积极扶持本国产业，以弥补供应短缺。2014年，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺词强调，轻工业工厂要积极推进现代化，并提高原料和材料的国产化比重。2015年和2017年，金正恩委员长亲自访问生产“银河水牌”化妆品的平壤化妆品厂，进行了现场指导。北韩在遭受国际社会强力制裁的情况下，试图通过建立可持续发展的经济体系和扶持有竞争力的产业来防止北韩居民产生动摇。由此可见，北韩积极促进化妆品产业的发展并非仅具有经济方面的意义。





过去，北韩女性化妆被认为是社会主义意识形态的一种表现。一直以来，北韩女性只化淡妆，并将其视为社会生活中的一种礼仪。因此，化浓妆、擦红色唇膏的女性被认为是不正经的女人。北韩将三八妇女节时劳动党赠予妇女的特别礼物和女人结婚时最高领导人授予新娘的化妆品说是劳动党和最高领导人赐予的恩德，这含有浓郁的政治色彩。今天，化妆对北韩女性来说是追求美的手段之一，这反映出北韩居民的意识形态发生了变化。在韩国，妇女们效仿女明星的化妆技巧和衣着打扮，但是在北韩，妇女们效仿第一夫人李雪主和三池渊管弦乐团团长玄松月以及北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正的穿着打扮。





过去，化妆品是北韩劳动党在三八妇女节或民俗节日赠予妇女的礼物，也是北韩最高领导人关爱人民的象征。因此，北韩妇女平时不化浓妆，仅用基础化妆品进行皮肤管理。但是金正恩委员长执政后，北韩妇女的服装发型和化妆方式逐渐发生了变化。她们受李雪主、玄松月、金与正等人的影响，且北韩新兴富豪“钱主”以其强大的购买力主导时尚新潮流，从而提高北韩妇女对美的关心程度。此外，随着北韩社会对化妆的意识发生变化，北韩的化妆品品牌也变得细分化、多样化。





最近，北韩的化妆品品牌确实变得多样化。北韩本是没有竞争概念的社会，但是近来引入“社会主义企业管理责任制”，各职能部门要对商品的策划、生产、销售等基本职责担负责任。过去，“春香气牌”化妆品几乎独占北韩化妆品市场，在北韩的文学作品中也能看到“三八妇女节时劳动党将‘春香气牌’化妆品赠予人民”的字句。但是金正恩委员长执政后，平壤化妆品厂引进全自动无人化生产设备，完成上下料、成品等的自动检测。如今，北韩除了新义州化妆品厂生产的“春香气牌”以外，还有平壤化妆品厂的“银河水牌”、金刚山化妆品厂的“金刚山牌”以及妙香化妆品厂推出的“未来牌”等多种多样的化妆品品牌。





北韩从已故北韩国家主席金日成执政当时就致力于扶持化妆品产业。1949年新义州化妆品厂竣工投产，1957年新建平壤化妆品厂。其中，新义州化妆品厂可说是北韩化妆品产业的象征。新义州化妆品厂作为北韩最早、最大的化妆品厂，已故北韩国家主席金日成和北韩国防委员会委员长金正日以及现任北韩国务委员会委员长金正恩这三代北韩最高领导人曾多次视察该工厂进行现场指导。新义州化妆品厂主要生产“春香气”品牌系列化妆品。该品牌使用天然药材，不刺激肌肤，在北韩是家喻户晓、无人不知的名牌化妆品。在北韩，“春香气牌”化妆品的品牌知名度最高，但是最近“银河水牌”化妆品逐渐崭露头角。平壤化妆品厂推出的“银河水牌”系列产品由全自动无人化设备进行生产，质量相当不错。此外，北韩还有妙香化妆品厂推出的“未来牌”化妆品和高价的“金刚山牌”系列化妆品。

由于从一家独揽市场转换为多家竞争体系，北韩的化妆品走向了多样化的局面。





与过去相比，化妆品的销量逐渐增加，且北韩妇女选择购买适合自身肌肤的化妆品，因此北韩的化妆品公司不得不制定市场营销战略。“春香气牌”化妆品强调产品的多样化和功能性；“未来牌”化妆品针对年轻一代的女性消费者强调多样的色调。最近，北韩的化妆品公司还开发出可去除青春痘的功能性化妆品和应用纳米技术的多种功能性化妆品。





过去使用开城高丽人参等天然药材进行化妆品生产的新义州化妆品厂最近推出具有美白、防止皮肤老化等功能的多功能性天然化妆品。新生品牌——妙香化妆品厂推出的“未来牌”系列产品以功能性产品为中心，强调艳丽的原色和高尚的款式，以吸引女性消费者的芳心。目前，北韩的化妆品公司对化妆品的原料等成分进行研究分析，并重视容器的设计和产品的包装。特别值得一提的是，平壤化妆品厂推出的“银河水牌”25种系列产品于今年年初获得了“欧亚经济联盟”授予的质量认证标志。





化妆反映出金正恩时代的北韩在政治、经济、文化等领域发生了极大的变化。已故北韩国防委员会委员长金正日强调全体人民要大力推进社会主义文明建设，将北韩转变成为全世界羡慕的社会主义乐园。但是金正恩执政后强调要让北韩人民成为高尚文明的社会主义文化的创造者和享有者，使全社会充满喜悦和浪漫。目前，北韩积极促进轻工业和服务业发展。以化妆品为例，过去由新义州化妆品厂生产的“春香气牌”系列化妆品独揽市场，但是现在“春香气牌”化妆品要与“银河水牌”、“未来牌”、“金刚山牌”等其他化妆品品牌展开激烈的竞争，这成为提高北韩化妆品质量、促进北韩化妆品行业发展的主要因素。此外，北韩重点扶持化妆品产业，并致力于扩大化妆品出口。由此可见，北韩的经济政策发生了相当的变化。





金正恩政权的发展战略在于“选择和集中”。目前，北韩通过重点扶持轻工业和服务业，致力于提高产业竞争力，谋求出口市场多元化，但是在国际社会仍对北韩进行强力制裁的的情况下，不知北韩能否如其所愿地促进经济发展 。