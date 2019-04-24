导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：孔庆信（孔子73代、前岭南大学教授）





韩国是一个以儒家思想为行为准则的国家，作为儒家思想的创始人，孔子便是韩国人世世代代尊敬的对象。本期节目有请在韩国生活的孔子第73代传人孔庆信教授，为我们介绍一下在韩国生活的孔子后代们是如何继承孔子精神并将其发扬光大的。









南：您好！请你自我介绍一下吧！

孔：听众朋友们，大家好！我是孔庆信,孔子的“孔”,“庆祝”的“庆”,“信用”的“信”。我的名字中的“庆”字是代表我们孔家人的辈分，也就是说，名字里带“庆”字，就知道他是“孔子第73代”。

南：能给我们大致介绍一下你现在的生活和活动情况吗？

孔：我是在1980年第一个也是唯一的一个以中国人的身分,被聘到韩国大学长期执教的敎授。后来在韩国大学里教了30多年,又是第一个以中国人的身分参加学校举办届龄退休典礼的人。现在退休已经10年了,就没有什么硬性的时间安排，有时候做做专题讲座，参加论坛和学术大会等等，再就是到各处去走走了。

南：听说不久前您前往中国去参加孔子祭奠活动？

孔：我们孔家一年有两次祭孔大典,一次是春季的清明在曲阜的孔林祭祖,一次是在秋季的928孔子诞辰的那一天在曲阜的孔庙祭祖，场面极大。如果全世界各地的孔子后代都来可了不得，有几百万人呢！但是每年的祭孔大典都很盛大很隆重，今年的主题是“2019海峡两岸三地清明祭祖”，参加者主要是来自中国大陆、台湾还有韩国三个区域的孔氏代表500多人。

4月5号上午，曲阜孔林里祭祖的旗帜迎风飘扬，几百名参祭人员身着深色服服装，佩戴金色胸章，手拿黃色菊花，钟鼓齐鸣，在庄重优雅的礼乐声中，由大成至圣先师第79代奉祀官-孔垂长宗主亲自带领我们宗亲列队祭孔，参加者自然产生一种对圣祖的尊崇。今年9.28是孔子诞辰两千五百七十年，所以今年会在曲阜孔庙将有更隆重更盛大的秋季“祭孔大典”，令人期待!









南：请您谈谈韩国人是如何信奉孔子儒家思想的？

孔：孔子是举世闻名的思想家、教育家，更是儒家的创始人。儒家思想在东南亚、东北亚尤其是汉字文化圈的邻近韩国，无论是在家庭、在学校、在社会都是有着根深蒂固的影响。比如尊师重道、尊敬长者这一方面来讲，韩国人确实比我们不少中国人做得都好。举例来说吧。我教过无数的中国学生和韩国学生，到现在没有多少中国学生来看我，但是反而韩国学生每逢年节尤其是韩国的教师节，一定会有一些学生亲自来看我，或是寄点礼品、打个电话问候。叫人暖心啊!

南：请介绍一下韩国孔子后代的大致情况好吗？

孔：全中国的孔子后裔超过400万人了，在台湾只有4000孔氏宗亲,但是在韩国却有9万多的宗亲，是中国境外孔子后裔最多的地方。韩国还有“曲阜孔氏领议政宗中”、“曲阜孔氏韩国大宗会”等20多个宗亲会,每年都会举办联谊活动，在成均馆和各地的乡校，也举行春秋两祭。1988年起，“韩国孔氏大宗会”第一次到曲阜去祭祖，之后每年都会组团到曲阜祭祖的。

南：您觉得全世界孔子的后人为发扬孔子精神应该继续做出怎样的努力呢？为此你们还有哪些计划？

孔：很遗憾随着时代的改变，人类对物质文明越來越重视，而对精神文明却越來越疏远，世风日下人心不古，搞得社会秩序一片混乱。孔子后裔更要建立完善的儒家思想硏究传播体系，深化课题硏究和学术交流，多办一些儒学论坛、座谈会，通过推动儒家文化传承与创新发展，净化社會乱象，匡正不良风气，引导社会走向美风良俗、谐和安乐的大同世界。2019年，世界孔子联谊总会、孔子博物馆和韩国曲阜孔氏大宗会等单位还决定，共同举办“纪念孔子诞辰2570年优秀书画作品展”，并面向全世界征集书画作品。（图片来自嘉宾）