韩国正为改善韩日关系寻找突破口

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在韩日关系仍陷僵局的情况下，有迹象显示，韩国正为改善双方关系寻找突破口。





首先，文在寅总统23日将“日本通”、国立外交院院长赵世映任命为外交部第一次官，这是韩国时隔7年首次委任通晓日本情况的人士负责该职，显示文在寅有意改善韩日关系。赵世映曾历任韩国驻日本大使馆二等书记官、经济科长、公使参事官，并在外交部总部任职东北亚通商科长和东北亚局长，且曾为前总统金泳三和金大中担任日语翻译。文在寅政府成立后，赵世映历任韩日慰安妇问题协议检查特别工作组副委员长，去年9月被委任为国立外交院院长。引人关注的是，赵世映曾在谈及被强征劳工问题时表示，即便是不完美的框架，也要承认框架的存在，在此基础上研究如何解决不能攻克的问题才是正途。这被解释为赵世映认为应承认韩日1965年签署的《请求权协定》，然后在此基础上寻求解决问题的方案。





另外，韩国政府与被强征受害者进行了接触。据日本NHK报道，韩国政府与受害者就能否推迟销售日本企业在韩资产问题进行了商讨，虽然受害者未接受这一要求，但显示出韩国政府正在为改善韩日关系寻找途径。