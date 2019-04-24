韩国核电产业60年 举行论坛讨论发展前景

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为迎接韩国发展核电产业60周年，政府22日在济州岛举行“2019韩国核电年会”。会上，受邀参加活动的外国专家纷纷强调有必要发展核电。

1959年是韩国发展核电产业的元年，当时政府决定引进首个用于研究的核反应堆（TRIGTA Mark-II）。1978年4月29日，美国西屋电气公司为韩国建设的古里1号商业核反应堆运行，韩国正式开启“核电时代”。古里1号核反应堆总施工费达3亿美元，这对于当时的韩国政府来说，其规模相当于国家年预算的四分之一，因此反对浪潮此起彼伏，但政府仍决定向英国和美国借钱建造核反应堆。政府采取如此强硬的措施发展核电，最根本的原因是当时韩国电力十分紧缺，且没有解决问题的替代方案。古里1号核反应堆运行后，韩国核电产业快速发展，目前共有24座核发电站正在运行。核电站第一年的发电量为2324千兆瓦时（GWh），仅占整体发电量的7.4%。但2018年，核电发电量增至13.3505万千兆瓦时，发电比重增至23.4%。在此期间，韩国式核电开发获得成功并出口至国外。尤其是本月22日，韩国水力原子力新一代核电机组APR1400为通过美国最终设计认证进行的法制化程序进入收尾阶段。美国核管理委员会（NRC）的设计认证相关法案已于当天刊载至美国联邦公报。美方将在今后30天内征集意见，若无特别反对意见，将最终给予设计认证。届时，APR1400将成为除美国外，唯一获得美国设计认证的外国核电站。

韩国核电年会是韩国最大规模的核电国际盛会，尤其是今年正值韩国发展核电产业60周年，因此意义重大。但由于政府的脱核电政策，活动并未回顾核电历史和成果，而是将焦点放在核电安全以及能源转换等“后核电时代”的讨论上。“2018韩国核电年会”是文在寅成立以来的首个核电会议，主题为“变化的时代，为明日做准备的核电”，今年的主题为“核电60年，新的角色与责任”，这标志着韩国核电产业迎来转折点。但本次活动中受邀的外国专家观点却与韩国政府相悖，作为演讲人的美国核能研究所（NEI）总裁兼首席执行官玛利亚•克尔斯尼克（Maria Korsnick）强调核能优点，并呼吁韩国政府持续投资核电。阿联酋核能公司首席执行官穆罕默德•艾哈迈德（Mohamed AL Hammadi）也在演讲中表示，核能是清洁能源，并供应可信赖的能源，在脱碳进程中发挥着重要作用。全球应与水力发电等多种能源一同积极推进脱碳。另外，韩国政府4月发布的《第三次能源基本计划》决定通过不延长现有核电站使用寿命、不新建核电站等措施，分阶段减少核电发电比重。