韩国智库下调今年经济增长预期至2.4%

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韩国智库韩国开发研究院（KDI）22日发布《2019年上半年经济展望》报告，将今年韩国经济增长预期值由2.6%下调0.2个百分点至2.4%。KDI本次发布的韩国经济增长预期值虽与前一日经合组织（OECD）发布的数据一致，但低于韩国政府（2.6%至2.7%）、韩国银行（央行，2.5%）和国际货币基金组织（IMF，2.6%）预期值。

报告称，近来韩国经济在投资萎缩、内需增势放缓的情况下呈现出口减少、整体经济萧条态势。报告指出，受全球经济增幅趋缓、半导体景气自去年以来进入调整阶段影响，今年以来，韩国出口疲软状况加剧。据预测，今年韩国对外出口额将减少6%，明年增幅仅为2.3%。KDI还预测设备投资和建筑投资将分别减少4.8%和4.3%。民间消费受经济增长率下降和贸易环境恶化影响，实际购买力有限，预计今年和明年增幅将分别为2.2%和2.4%。今明两年消费物价增幅展望值分别为0.7%和1.3%。在失业率方面，韩国经济虽持续低迷，但受政府出台就业政策影响，今年和明年将保持在3.9%和3.8%，与去年相似（3.8%），今年就业人口增幅将在20万左右。





KDI经济展望室长金显旭（音）表示，全球经济状况放缓快于预期和韩国出口对经济增长贡献度降低是下调今年经济增长预期值的主因。KDI认为，当前的恶化趋势与全球金融危机后出现的低增长基调十分接近。也就是说，若去除半导体引发的效应，韩国经济并没有摆脱长期低增长基调，且增长势头正在趋缓，如今又回到过去的低迷状态。换句话说，半导体产业异常繁荣致经济增长率快速上升，但随着半导体效应逐渐消失，韩国经济正迅速回到原有发展轨迹。金显旭表示，韩国经济虽不到陷入危机的地步，但也不能掉以轻心，景气低潮快则在今年第4季度，最晚在明年上半年显现。KDI还认为，韩国经济实际指标受美中贸易战激化或最低工资等劳动市场政策调整所引发的短期副作用影响，可能低于预期。





KDI预测的今年韩国经济增长率与最近主要机构和海外投行（IB）下调相关数据后的预测值类似。目前，给出预期值最低的是野村证券，为1.8%，最高值来自汇丰银行，为2.6%。





KDI强调，短期内，为先发制人地应对内外需求萎缩，政府应将财政政策与货币政策相结合，采取扩张性基调。但对于追加的财政需求，则应积极投入资金，并最大限度地减少对财政稳定性的影响。此外，也应采取包括降息在内的积极手段予以应对。从中长期来看，KDI认为政府的经济政策应以提高生产率为目标。