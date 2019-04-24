美中技术博弈波及韩国经济

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谷歌等美国IT企业停止向中国通信设备企业华为供应零部件，美中贸易战正在演变成技术博弈。韩国IT业界认为，美中掀起的技术博弈虽在短期内不会给韩国带来影响，但考虑到两国贸易战产生的诸多不确定因素，因此要时刻保持警惕。

美国总统特朗普与中国展开贸易战最主要的原因是中国涉嫌窃取他国技术，即中国以窃取他国技术为基础，在经济上掠夺美国。而美中贸易战真正打响是美国敦促中国进行产业转型，改变贸易政策。因此，两国贸易战之初就已暗示技术博弈。特朗普政府将焦点放在IT领域，把中国最具代表性的全球最大通信设备企业华为作为攻击目标。美国商务部16日把华为及其68家关联企业列入出口管制“实体清单”，即华为和相关企业购买美国企业零部件需获得美国政府许可。因特尔、高通、赛灵思、博通等半导体企业已停止向华为和相关企业供应零部件。谷歌也停止部分硬件和软件服务的供应。





美国政府的这种做法将在全球信息通信技术（ICT）领域掀起轩然大波。首先，在5G商业化的门槛上，华为的设备供应将受到影响。华为将无法使用谷歌的安卓系统，因此智能手机供应也将减少。有声音指出，若美中技术博弈演变成长期“技术冷战”，那么将出现“数码高墙”，即中国在国内筑起防火墙，在维持经过审核的互联网基础上拒绝与外界连接，而世界也将切断中国技术。最终，在ICT领域形成的“数码高墙”将把世界一分为二。同时，中国政府打出控制稀土产业这张牌也令业界感到忧虑。中国国家主席习近平20日对江西省进行考察，对稀土产业表现出浓厚兴趣。分析认为，习近平此举暗示中国政府将以稀土产业这张牌对抗美国的技术封锁。稀土为半导体等尖端产品的原料，中国稀土产量占全球95%。因此，若中国停止对美出口稀土，包括美国在内的全球相关产业都将遭受较大损失。

分析认为，美中技术博弈对韩国经济影响有限。首先，韩国与华为间的交易萎缩虽不可避免，但华为过去主要使用本土或日本零部件，因此韩国企业与华为的交易比重并不大，不会给韩国企业带来直接影响。目前，在三星电子和SK海力士半导体销售中，华为占比不足5%。在手机零部件中，仅三星电子和LG Innotek与华为有往来，比重微乎其微。但仍有专家指出，若美中贸易战长期化，将对在出口中占比过半的韩国IT业带来巨大影响。另一方面，美国在限制使用世界最大通信商华为产品的同时，已经要求韩国共同参与限制工作。韩国是否会卷入美中贸易战的漩涡令人堪忧。据悉，美国以安全为由，要求其同盟国家不要与华为进行交易。韩国外交部表示，政府一直在强调5G设备的安全性，韩国深知美方的考量，韩美两国正在对此进行协商。