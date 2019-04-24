GOT7发信全新EP回归 成员高度参与制作

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GOT7本月20日发行全新EP《SPINNING TOP:BETWEEN SECURITY & INSECURITY》回归，并于当天举行新专辑showcase。

新专辑收录了风格各异的歌曲共6首，每首歌曲都讲述了GOT7不同的经历。与以往专辑一样，成员们此次也参与了收录歌曲的制作。

主打歌《ECLIPSE》由JYP朴振英亲自操刀填词、GOT7成员林在范参与作词、作曲，歌曲内容深刻剖析了GOT7成员内心，将“自己是否有资格获得如此深厚的爱、能否守护住大家的支持”融进歌曲之中，为歌迷带来了感动。歌曲的表演也十分具有层次感，再次展现GOT7独有的魅力。

参与主打歌创作的成员林在范在showcase中也发表感想称：“一直以来都在歌唱爱，这次把感谢的心和守护的承诺写进了歌里，歌曲中也包含了感恩和不安。”

除主打歌外，林在范还参与了《Page》的词曲创作，其他成员也参与了多首歌曲的创作，成员金有谦为《1°》填词；朴珍荣参与歌曲《The End》词曲创作；崔荣宰、BamBam也分别为歌曲《Time Out》及《可以相信我吗》作词、谱曲。