BLACKPINK开启欧洲巡演 首站阿姆斯特丹

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BLACKPINK出道后首次欧洲巡演于阿姆斯特丹开启。

当地时间18日，BLACKPINK在荷兰首都阿姆斯特丹举行名为“IN YOUR LOVE”的演唱会，与当地歌迷近距离接触。

演唱会中，BLACKPINK成员为歌迷演唱了《BOOMBAYAH》、《STAY》、《口哨》原音伴奏版，随后也带来了精彩的solo舞台，现场歌迷反响热烈。而当新近发行的《Kill This Love》前奏声一响起时，全场欢呼声爆棚，让整场演唱会气氛达到高潮。

BLACKPINK也在演唱会结束后表达了感想。成员表示：“因为是第一次欧洲巡演，因此没敢奢求太多，但现场来了如此多的歌迷，并且与我们一起唱跳，让我们获得了无限能量。能够在演唱会中与大家见面感到非常荣幸，希望不久之后就能带着全新的音乐再次与大家相见。”

BLACKPINK首场欧洲巡演也得到当地媒体的关注。荷兰公营媒体NOS在官方社交媒体账号中报道了此次演唱会的消息。

阿姆斯特丹演唱会结束后，BLACKPINK还前往曼彻斯特、伦敦等城市开唱。此次欧洲巡演将于28日在巴塞罗那收尾。