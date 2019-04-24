做到这三点，蒸鸡蛋羹才能香软嫩滑

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蒸鸡蛋羹制作起来也算是最简单的烹饪之一了，只需要将鸡蛋和水混合后上锅蒸就ok了，但就是这极其简单的操作，经常会让蒸出来的鸡蛋羹非软即硬，蒸出蜂窝状的蛋羹更是难以避免。究其原因，不是蛋水比例不对，就是蒸的方法不尽完美，更有甚者竟然用自来水与鸡蛋混合，这样蒸出来的蛋羹就更不能吃了。想要蒸出美味的蛋羹，您可以实施以下的这三点方法！

第一点：鸡蛋和水的比例：鸡蛋羹的凝固基本上全靠蛋白，如果水多了，凝固不好就会变得水水的，但水少的话，质地就会偏硬，不好吃了。鸡蛋和水的比例一定要控制在1：2.5左右是最好的。先将鸡蛋打到碗中，用筷子充分打散后再加入水，慢慢搅拌均匀，让蛋液和水充分混合。

第二点：密封：搅拌好的鸡蛋液会有一些漂浮的泡沫，这个需要用勺子将其撇去。然后，在蒸之前还得进行一下简单的密封，保证蒸制的过程中不会进入较多的空气，可以选择盖上一个盘子，但是为了使密封的效果更好，可以用耐热保鲜膜进行密封。

第三点：蒸制：对于蒸鸡蛋羹是冷水上锅，还是热水上锅蒸，似乎都有争议，其实，水开后上锅蒸的效果会更好，所以要提前将蒸锅烧开，水开后放入蒸制，蒸的时间在12-15分钟即可，蒸好后不宜直接掀开锅盖，关火后待锅内温度自然降低后再开盖拿出。

鸡蛋羹蒸的过程到这里就完成了，还有最后的一步：调味，很简单，只需要倒上一些蒸鱼豉油和香油就行。这样蒸出的鸡蛋羹质地一点儿也不松散，就像内酯豆腐的感觉一样，吃起来更是鲜香嫩滑，入口即化，十分好吃。





（文中窍门来自宋希瑄听友）