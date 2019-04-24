世卫组织将“游戏成瘾”定为疾病引发争议

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“游戏成瘾”（又称“游戏障碍”）在国际疾病分类（ICD）第11次修订本中获得“6C51”疾病编码，并被纳入心理、行为或神经障碍章节。 “游戏成瘾”被列为一种疾病显然是因为相关案例已足够多，导致世卫组织认为有必要将其列为一种官方疾病。





1990年制定的国际疾病分类（ICD-10）有14400个疾病分类编码。时隔29年发布的最新版本（ICD-11）包括55000个疾病编码，对威胁人类健康的疾病进行了更详细的划分。新版本将从2022年起在世卫组织194个成员国适用。“游戏成瘾”在韩国国内被作为疾病进行管理预计要2026年才能实现，此前需进行“韩国标准疾病、死因分类体系”修改，该体系修改周期为5年，下次修改是2025年。修改前，需完成科学调查、专家咨询、研究等相关程序。





“游戏成瘾”被列为疾病成为各方争议焦点。家长团体及教育界、医疗界纷纷表示欢迎和赞同，但游戏业界强烈抗议，认为这是将游戏视为罪恶的草率判断，将剥夺联合国《儿童权利公约》第31条规定的儿童享受游戏和娱乐活动的权利。韩国保健当局的方针是通过组成民官专门机构，讨论制定解决方案。当局认为，若诊断标准明确，将对游戏产业发展起到推动作用。但从现实来看，“游戏成瘾”被列为疾病将引起不小的业界风暴。如果“游戏成瘾”被赋予疾病编码，从2023年开始的3年间，游戏市场将遭受数万亿韩元损失。首尔大学产业工学研究小组最近的报告预测2023年市场缩水规模达379亿韩元，2024年为1.7万亿韩元，2025年将突破3.3万亿韩元。