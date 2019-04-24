“养鸡专业户”—— 韩国“Harim”公司

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韩国经济的创新思维给全球经济带来翻天覆地的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国领先的农副产品加工公司——韩国“Harim”公司，他们为韩国本地肉食鸡产业创造了一个新的里程碑。接下来，让我们与公司销售部负责人康基哲（音译：강기철）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“Harim”公司创始人金弘国（音译：김홍국）被认为是韩国家禽业的鼻祖。当他还是一名小学生时，他收到了来自祖母的十只小鸡作为礼物。这些小鸡长大后,他卖了鸡，买了更多的小鸡。这个经历让这个小男孩看到了畜牧业的前景，这十只小鸡就是我们现在所知道的韩国“Harim”公司的开端。上世纪80年代中期，美味的辣鸡在韩国非常受欢迎。由于市场需求激增，韩国“Harim”公司的业务从一开始就发展得非常顺利。公司于1991年建立了全国最大的鸡肉加工厂，并于1992年建立了混合饲料厂，不断扩大其业务。韩国“Harim”公司是韩国第一家引入综合管理系统的畜产公司。作为全国最大的家禽加工企业，韩国“Harim”公司一直努力为行业发展开辟新的道路。





韩国“Harim”公司成为2012年第一家在其工厂引进动物友好型生产线的韩国公司，当时公众仍然不太了解“动物福利”的概念。公司管理鸡的标准非常严格。韩国“Harim”公司的家禽养殖场使用由植物制成的家禽饲料天然成分，因此不含动物蛋白，并将绿色蔬菜作为零食。在养殖大棚里，鸡可以自由地走动，大棚将氧气和二氧化碳浓度调节到最合适的水平，这样鸡每天可以睡6个小时以上。动物福利的概念也适用于鸡肉加工，这是在公司的“智能工厂”进行的。





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韩国“Harim”公司打造了一个智能工厂，配备了世界上最高科技屠宰和加工设施。公司在屠宰前使用“气体击晕”系统使家禽失去意识。在其“全空气冷却”系统中，鸡肉通过冷空气冷却而不是通过冰冷却，以保持最新鲜的肉类并确保鸡肉味道浓郁。总体而言，生产系统经过优化，可保持鸡肉的原始味道完好无损。韩国“Harim”公司的新品牌“Greeners”已获得动物福利认证，不含抗生素。越来越多的消费者对动物福利表现出兴趣，而韩国“Harim”公司的产品肯定会满足他们的需求。现如今，公司还在开拓家庭代餐市场。





越来越多的单身家庭和越来越多的年轻人寻求快速便捷的方式在韩国享用美食，韩国家庭代餐市场平均每年增长21％。为了开拓这个市场，韩国“Harim”公司去年推出了即食调味鸡肉产品，并开始建设一个食品加工综合设施，提供家庭代餐产品、天然调味料和速食食品。此外，通过分销流程的创新，韩国“Harim”公司实现了又一次飞跃。





韩国“Harim”公司正在不断建立创新系统，将家禽养殖场、加工厂和市场融合为一体。韩国家禽业的老大韩国“Harim”公司正在不断探索食品行业的可能性，逐步实现其成为全球顶级食品公司的目标。