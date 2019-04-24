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韩元相对美元大幅贬值，这对以出口导向型为主的韩国经济造成沉重打击。 与其他主要货币相比，韩元汇率已降至19个月以来的最低点。此外，第一季度韩国经济出现负增长，这给韩国经济形势雪上加霜。今天，我们邀请到了韩国延世大学经济学金正植（音译：김정식）教授，与他共同讨论韩元汇率波动。





韩元相对美元贬值既有正面影响,也有负面影响，这对韩国出口商来说可能是个利好消息，因为他们的产品在海外市场具有更大的价格竞争力，因此有助于增加韩国的整体出口。然而，另一方面，韩国货币贬值使得进口更加昂贵，并可能导致包括汽油价格在内的价格大幅上涨。韩元的适度贬值是可以接受的，但其大幅贬值可能会引发市场对进一步贬值的担忧，外国投资者可能会因为担心外汇损失而撤出韩国股市。大量外资的快速外流可能导致外汇储备短缺。





今年早些时候，韩元兑美元汇率在1110韩元至1120韩元兑换1美元。但从4月中旬开始，韩元开始贬值，贬值幅度超过预期。4月8日，韩元汇率首次突破1140韩元大关，并在5月9日突破1180韩元。这是自2017年1月16日以来,韩元汇率首次突破这一水平，5月15日韩元汇率下探到1190韩元兑换1美元。这意味着韩元大幅贬值,韩元适当贬值对韩国出口来说不是坏消息，但是韩元持续贬值表明韩国经济状况不断恶化，并可能引发外国资本从韩国流出。那么，韩元为什么会大幅贬值呢？





在韩国国内，人们越来越关注经济衰退，这肯定会影响已经表现不佳的韩国企业。市场对公司利润下降的担忧可能会导致外国投资者从韩国市场撤资，规避风险。从外部来看，美中两大经济体之间正在进行贸易战，韩国出口形势不断恶化。世界两大市场所追求的贸易保护主义可能加速韩国经济放缓，甚至股市崩盘。





在过去两年中，韩元兑美元汇率保持相对稳定，但上个月开始大幅波动。主要因素包括韩国经济恶化，韩国企业陷入困境，这些产业由于美中贸易争端而失去竞争力，给韩国出口贸易带来非常大的不确定性。此外，现在是韩国各大上市公司年度分红期，韩国主要公司在4月份和5月份会向其股东分红。外国投资者更愿意将他们获得的分红兑换成美元，导致市场对美元的需求激增。此外，韩国也有一些因素导致韩元贬值。





虽然最近韩元大幅贬值，但它还有很大的升值空间。例如，韩国的外汇储备保持在4000亿美元以上，一直保持贸易顺差。经常项目收支余额占国内生产总值的百分比是一个国家经济健康状况的指标。2016年，韩国经常项目收支盈余占GDP的比例为7％，预计今年将达到4％，但这仍然很高。经常项目收支盈余表明韩国的国际信用仍然很高。





截至4月底，韩国拥有世界第9大外汇储备，上个月贸易顺差达41.2亿美元，连续第87个月保持顺差。韩国与包括中国和瑞士在内的多个国家的货币互换协议将保证金融安全。此外，韩国国家违约风险仍处于较低水平。然而，尽管有积极的方面，韩元贬值仍反映出韩国经济基本面疲软。





韩国经济增长放缓的原因有很多。从国际形势来看，不断升级的美中贸易冲突对韩国出口产生了负面影响，并可能导致韩国经济进一步萎缩。在韩国国内，政府提高了最低工资，缩短了工作时间，以改善工人的福利，但这些措施增加了公司的成本负担，这些公司可能随后减少就业和投资。这样的副作用是拖累经济增长的因素之一。





今年第一季度,韩国经济与上一季度相比下降了0.34％，是经济合作与发展组织22个成员国中最低的，未来的前景更加黯淡。经济合作与发展组织、韩国开发研究院和韩国金融研究院都将今年韩国的GDP增长预期从之前的2.6％下调至2.4％。最近导致韩元大幅贬值的原因是出口疲软、投资萎缩以及今年前3个月经济指标出现恶化。对于韩国的主要产业，如能源、石油化工和钢铁以及消费品制造商来说，这是个警告。现在，我们应该关注韩元疲软究竟将持续多长时间。





目前，韩元兑美元汇率已稳定在1190韩元兑换1美元，但外汇市场的未来在很大程度上取决于美中贸易争端的进展。世界两大经济体之间不断加剧的贸易摩擦将不可避免地影响韩国经济，并可能导致韩元进一步贬值。但如果美中两国能够于6月下旬在日本举行的20国峰会上达成一致，那么全球经济的不确定性将大幅下降，韩国外汇市场将恢复稳定。





如果美国和中国在下个月以某种方式解决贸易争端，韩国外汇市场将会稳定下来。但现在一切都还不确定。韩国政府需要努力减少市场动荡，制定积极的政策来应对经济放缓。