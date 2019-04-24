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“战时作战指挥权”是指在韩半岛战争爆发时指挥韩国军队和增援美军作战的权力。目前由美军和韩军通过韩美联合司令部共同行使战时作战指挥权，美军大将担任联合司令部司令，韩军大将担任副司令。移交战时作战指挥权指的是由韩军单独行使作战指挥权，在战争时期增援的美军也受韩军指挥。作战指挥权移交韩军后，韩美联合防御体制也将有所改变，韩军大将将担任韩美联合司令部司令，美军大将担任副司令。联合司令部下属陆海空军也将各自成立司令部，韩军将领担任陆军和海军司令，美军将领担任空军司令。





美军拥有韩国军队的作战指挥权要追溯到6.25韩战时期。1950年，因联合国军参战，韩军和联合国军的作战指挥权交由联合国军司令部负责。1953年停战，作战指挥权仍由联合国军司令部负责，后来改为韩美联合防御体制，1978年，作战指挥权正式移交给了韩美联合司令。此后，韩半岛一直处于停战状态。1994年12月1日，“平时作战指挥权”移交给了韩军，至于“战时作战指挥权”的移交问题，在2003年举行的韩美安全政策会议中首次开始讨论。2007年2月24日，在华盛顿举行的韩美国防部长会谈中，首次就移交战时作战指挥权问题达成了协议，决定2012年2月24日将战时作战指挥权移交给韩方。后因北韩核试验和试射导弹，移交战时作战指挥权的时间被推迟。2010年6月，在韩美首脑会谈中再次达成协议，决定将移交时间推迟至2015年12月1日。在这段时间里，韩半岛安全情况出现了变化，北韩核导能力不断加强，遏制北韩挑衅的概念也有所变化。2014年10月在华盛顿举行的韩美安保会议（SCM）中提出了将战时作战指挥权移交给韩方的三项原则：第一，韩半岛的安全状况符合移交战时作战指挥权；第二，韩军具备应对北韩核导的能力；第三，韩军的军事能力，必须拥有主导联合防御能力。