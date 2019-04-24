小说家崔相姬的《晚安，浣熊》

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“我说呀，叔叔！

失恋以后，在和别人交往的时间里，

也不会忘记分手的人，

那是恢复至少需要的时间。

忘记芭蕾舞……需要多少时间？”





“10年？”









崔相姬的小说《晚安，浣熊》讲述一名少年15岁时发生车祸失去知觉，10年后才醒来，后来在晚上偶然遇到寻找浣熊的女孩的故事。

女孩5岁开始跳了10年的芭蕾舞，因父亲失业不再学。

二人失去10年时间，每天走在散步路上，成了朋友。









“叔叔，你知道怎么才能跳好Grand Jeté吗？”

“苦练？”

她扑哧一笑，

“是什么？”

“是跳好Grand Jeté所有的动作，要把力量集中往上跳……

不能三心二意，要一股劲儿往上跳。你看！就这样。”





女孩在空中展翅飞翔，就在她面带微笑往下看我的一刹那，

我听到人们的欢呼声，空中烟火灿烂，犹如白昼。

四周散发着新鲜的青草味，青蛙发出响亮的叫声。

我默默地在那里鼓掌，祝贺完美的女孩的10年时间。

浣熊站在草丛里，在那里望着我们。









“아저씨, 그랑주떼 잘 하는 비결이 뭔지 알아요?”

“피나는 연습?”

풋.

“뭔데?”

“그랑주떼 전 동작을 잘 하는 거에요. 도약을 위해 힘을 모았다가...

그 힘으로 뛰어오르는 거에요. 망설이지 말고 단숨에. 자 봐요!”





공중에서 온 몸을 날개처럼 활짝 펼친 여자애가 나를 내려다보며 미소 지었다.

순간 와아아, 하는 함성이 들려오고 펑펑 폭죽이 터져 대낮처럼 밝아졌다.

사방에서 싱싱한 풀 냄새가 풍겨 오고 일제히 개구리 울음소리가 터져 나왔다.

나는 조용히 박수를 쳤다. 완벽하게 아름다운 십 년의 시간을 축하해 주고 싶었다.

풀숲 사이 너구리도 우뚝 서서 바라보고 있었다.









#采访：儿童文学评论家金有真

少年在10年的时间里是植物人，少女在跳芭蕾舞的那一刻获得了解放，他们二人都不是顺利地在现实生活中生活的人。少女在跳芭蕾舞的那一刻真正感受到了她自己，主人公就这样发现了少女辉煌灿烂的过去。任何人都有遗憾的时间和后悔的时间，如何接受这些时间，如何克服失落感是作家希望在小说中表达的。









小说家崔相姬（1972年~ 全罗北道出生）

2009年发表《济州岛秘密路线旅行》

2011年长篇小说《蜂蜜和可可》获得第5届蓝色小说奖