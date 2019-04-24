美财政部继续将韩国列为汇率观察对象国

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美国发布的汇率报告是对主要贸易对象国的外汇政策进行评价的资料。美国财政部每年上半年和下半年分两次拟定报告并提呈国会审议，将被认定为操纵汇率的国家列为“深层分析对象”，也就是“汇率操纵国”，加强监控。





若被美国财政部列为汇率操纵国，将受到美国的严厉制裁，包括禁止该国获取美国海外私人投资公司融资；排除在美国政府采购供应地之外；呼吁国际货币基金组织加强对该国的监督；指示美国贸易代表评估是否与该国签订贸易协定。





相较汇率操纵国，观察对象国则低一层次，美国财政部不对观察对象国进行制裁，被纳入名单可以视为一种警告。韩国由于对美贸易顺差过多和出现大规模经常项目收支盈余，一直以来被美国列入观察名单。韩国经济对外依赖度较高，若被美国列为汇率操纵国，受其制裁，将会遭受严重打击。





美国财政部今年上半年发布的报告所评价的对象国有所增加，且加强了评价标准。评价对象从12个国家增至21个国家，且将贸易规模达400亿美元以上的国家全部包括在内，大幅加强了评价标准。评价标准仍为3项，包括对美贸易顺差，经常项目收支和干预外汇市场。如果符合这3项标准，即被认定为汇率操纵国，如果满足其中2项标准或在美国的总体贸易逆差中占比过大，则被列入汇率观察名单。韩国去年经常项目收支顺差占国内生产总值的4.7%，只有这1项超过美国财政部的衡量标准。韩国对美贸易顺差为179亿美元，未超过200亿美元，改善了过去经常项目收支和对美贸易顺差两项均超标的情况。如果韩国继续改善目前的情况，将有望被排除在名单之外。