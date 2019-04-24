ⓒ ent.ihq.co.kr





生日：1991年8月22日

出生地：大田广域市

身高：165cm

血型：A

学历：成均馆大学表演艺术系

出道：电视剧《闭嘴！花美男乐队》（2012）





赵宝儿高中时期的梦想是成为一名空姐，因此高中毕业后考入韩瑞大学，主修航空观光学。2011年，赵宝儿不顾父母反对，初涉演艺圈，在电视剧中饰演小角色，并于第二年进入成均馆大学表演艺术学科，接受专业表演学习。

赵宝儿的演艺道路十分顺畅，2012年在出道作品《闭嘴！花美男乐队》中便饰演女主角，并受到好评和关注。其后更是戏约不断，与曹承佑、张赫、金康宇等多位实力派演员进行合作，扎实演技获得观众肯定。





主要作品：

·电视剧：

《闭嘴！花美男乐队》（2012，出道作品）

《马医》（2012）

《剩余公主》（2014）

《特殊失踪专案组M》（2015）

《怪物》（2016）

《爱情的温度》（2017）

《福秀回来了》（2018~2019）

·电影

《刺》（2014）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 人气奖（《特殊失踪专案组M》，2015）



