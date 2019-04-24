《漫话国乐》 清声曲 / 转圈游戏、全甲成打令 / 献给兰的歌





韩国的传统吹管乐器按照吹奏方法大致分为两种，一种是像笛子、太平箫一样，在乐器上端的吹口夹着簧片，用嘴唇咬住簧片，通过簧片与吹口的气流振动而发出声音。另外一种是像大笒一样直接用口吹奏，吹奏时调节口形，将气息吹进乐器的吹孔而发出声音的乐器。





韩国的传统吹管乐器大多是竹制的，形态也类似，但音色都不一样，因此各具魅力。比如，笛子与太平箫以簧片发声，其音色给人以饱满的感觉；大笒则有一种独具特色的声音，还夹杂着嘘嘘的风声，极具魅力。如今像大笒一样直接口吹的管乐器还有洞箫、小笒与短箫。这些乐器的音色乍听难以区分，觉得大同小异，因此今天我们为大家比较一下大笒、洞箫与小笒的音色。





首先请大家欣赏的是大笒吹奏的乐曲。大笒是韩国传统乐器中最具代表性的竹制横笛，它具有宽广的音域，悠远动听，低音区低沉，音色浑厚而丰满，富有民族色彩与表现力。之所以能发出这样的声音，是因为大笒有“清孔”，清孔位于吹孔与指孔之间，贴有芦苇膜制作的笛膜，吹奏时用气息震动笛膜而发出高频率的震音，叫作“颤音”，这是大笒最突出的音色特点，使大笒有一种富于表现力的音色。

音乐1：《清声曲》/大笒-赵昌勋}





人们还经常拿大笒与西方乐器横笛相比较。西方横笛的音色柔和圆润，大笒则因为“颤音”而发出粗糙、沙哑的特有音色，显得浑厚而沉稳。也有人认为大笒的颤音一开始听起来有些刺耳，但是听习惯了，会觉得对比之下，西方横笛的音色显得平淡而缺乏韵味。还有观点认为大笒的音色反映了韩国传统乐器的特点。另外，弦鸣乐器奚琴与牙筝的音色与类似的西方小提琴与大提琴相比也较为粗糙。在西方乐器中也很难见到像玄琴那样用手指夹持拨片挑弦的乐器。





在传统管乐器中，洞箫也像大笒一样有清孔。洞箫的外形与大笒相似，不同的是大笒是横吹，洞箫是竖吹。韩国的俗语“房间里洞箫”，意思是在别人面前不敢演奏，只在房间里炫耀吹洞箫，这句俗语比喻那些视野狭窄、自认为了不起、喜欢说大话，但在公开场合却一句话也说不出口的人。洞箫在古代是广为演奏的乐器，如今则渐渐淡出乐坛，除了“狮子舞”表演中使用以外，在国乐表演中，很难听到洞箫的旋律了，因此对于一般人来讲，洞箫已成为较为陌生的传统乐器。令人感到欣慰的是，最近乐坛出现了在国乐表演中加入洞箫的新形式，让人期待可以更多欣赏到洞箫带来的美妙音乐。

{音乐2： 咸镜道民谣《转圈游戏》、《全甲成打令》/洞箫-董善本、高壮旭，金德礼（音）等人}





小笒与大笒一样，也是源自统一新罗时代的最具代表性的竹制吹管乐器，小笒的管身比大笒小，因此名为小笒。在统一新罗时代，除了大笒与小笒以外，还有大小中间的中笒，这三种乐器统称为“三竹”。相传，中笒也像大笒一样有清孔，遗憾的是中笒早已失传，目前只留下大笒与小笒两种乐器。





小笒因为管身小，相较大笒能够发出更高的音阶，也是传统乐器中发出最高音阶的乐器，因为没有发出颤音的清孔，其音色相对大笒来讲清脆而优美。小笒的音色与短箫相似。短箫与洞箫一样也是竖吹的，也没有清孔，因此音色也比较清澈明亮。不过，小笒可以发出比短箫更多的音阶，因此比起传统音乐，更多在现代国乐作品中进行演奏。

{音乐3：《献给兰的歌》/小笒-韩忠垠}