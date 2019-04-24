美国总统特朗普访问日本以后的韩半岛局势

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5月25日至28日，美国总统特朗普对日本进行了国事访问。这是特朗普总统任内第二次访问日本，也是日本进入令和时代后首位到访的国宾。访日期间，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三再次彰显美日亲密关系，但是对北韩发射发射体一事显露出分歧。那么，日本对美北无核化协商持何种态度呢？





美国和日本对北韩此次发射发射体一事表露出了不同的观点。尽管如此，日本官房长官菅义伟强调，美日双方就如何应对北韩具有同样的见解。因此，美国总统特朗普此次访问日本可以说在某种程度上取得了成功。据悉，特朗普总统此次是为了祝贺新日王即位及令和时代开启而访问日本。如果这真是特朗普总统此次访问日本的主要目的，可说是特朗普总统和安倍首相对外炫耀美日亲密关系且成功收尾的一次国事访问。





日王德仁即位后，美国总统特朗普成为首位对日本进行国事访问的外国首脑，除会见新日王外，还与日本首相安倍晋三一起打高尔夫球，看相扑比赛，并共进早餐、午餐和晚餐等，再次彰显两人的亲密关系和巩固的美日同盟关系。5月27日美日首脑会谈结束后，日本首相安倍晋三在联合新闻发布会上强调，日本和美国在北韩问题上的立场完全一致。但是对北韩发射发射体一事，安倍首相和特朗普总统表露出不同的观点。

日本首相安倍晋三称，北韩发射导弹违反了联合国安理会对北韩制裁决议，但是特朗普总统表示，这并非违反联合国制裁决议。





这可说是预料中的事情。对美国和日本来说，北韩问题与北韩核导问题是必须解决的课题，但是两国对北韩问题与北韩核导问题的认识有所差异。美国总统特朗普不断表示，金正恩了解北韩处于何种状况，并强调美国和北韩仍对会谈留有余地。与此相反，日本首相安倍晋三对北韩放弃核导持怀疑态度，且北韩尚未正式宣布放弃核导。因此，安倍首相对北韩最近发射导弹表露出与特朗普总统不同的观点。由此看来，美国和日本在北韩核导问题上的立场可以说完全一致，但是在如何应对北韩核导挑衅的问题上存在不同的见解。





5月27日美日首脑会谈结束后，美国总统特朗普在联合新闻发布会上袒护了北韩的发射行为。特朗普总统对北韩今年5月初进行的两轮导弹试射轻描淡写，反复强调他对此并不感到担忧。又说，我的参谋们认为北韩此举有违联合国安理会制裁决议，但这与我的见解不同。5月25日，美国总统国家安全事务助理博尔顿表示北韩发射的是弹道导弹，但是特朗普总统称，那些导弹非常符合标准，我一点都不认为北韩有违信任。那么，美国总统特朗普为何如此袒护北韩呢？





这含有政治因素。也就是说，特朗普总统为巩固其政治地位而袒护北韩。起先，特朗普政府对北韩持强硬立场，但是后来与北韩进行对话。问题是第二次美北首脑会谈破裂后，特朗普总统遭到美国国内媒体和舆论的抨击，且政府内部意见不一。也就是说，特朗普总统的参谋们对解决北韩核导问题持有共同立场，但是在解决北韩核导问题的方式上持有不同的见解。因此，特朗普总统试图保持美北对话基调，并通过强有力的制裁迫使北韩放弃核导。此外，考虑到美国明年举行总统选举等诸多政治因素，特朗普总统为在今年内重启美北对话而对北韩采取柔和态度。





特朗普总统反驳其参谋——国家安全事务助理博尔顿所言，以抑制北韩再次发起挑衅，并向北韩国务委员会委员长金正恩展现出他将坚持自上而下无核化谈判方式的强烈意志。也就是说，特朗普总统试图防止北韩发起追加挑衅，加剧韩半岛紧张局势，并通过重启美北无核化协商，以在2020年美国总统选举时作为其外交业绩赢得连任。日本则通过此次美日首脑会谈，表现出无条件与北韩进行对话的意愿。





前不久，北韩国务委员会委员长金正恩表示，韩国政府和文在寅总统不要再扮演多管闲事的协调者角色。在北韩的立场上，为摆脱当前的制裁局面和经济困境，与日本进行对话也是考虑的事项之一。北韩为摆脱制裁和经济困境，必须要与美国重启对话，但是如果与日本实现邦交正常化，北韩可获得巨额的经济补偿。问题是在国际社会制裁北韩的大环境下，日本不可能给予北韩经济补偿，且日本政府再三表示持续对北韩采取制裁措施，因此在北韩核问题取得实质性进展以前，日本不会松绑对北韩制裁。目前，日本政府和安倍首相对北韩放弃核导持怀疑态度，但是认为有必要与北韩进行对话。因此，日本首相安倍晋三提议北韩国务委员会委员长金正恩无条件举行会谈，就双方共同关切的问题坦诚地交换意见。





韩国在无核化问题上举步维艰的情况下，日本试图替代韩国，以新协调者自居。一直以来，日本对北韩核问题持强硬立场，但是最近试图介入韩半岛问题，以提高其日渐衰弱的地区影响力。2002年，日本承认其在殖民统治时期使北韩遭受严重损害，并与北韩签署《平壤宣言》。该宣言的主要内容为日本和北韩实现邦交正常化后，日本将向北韩提供经济支援。具体来说，如果日本和北韩的关系实现正常化，北韩将根据《平壤宣言》从日本获得10万亿韩元以上的经济支援。因此，在南北韩经济合作因受阻于联合国制裁而停滞不前的情况下，与日本进行对话对北韩来说是一项不错的选择。如果北韩接受日本的提议，日本首相安倍晋三将可避免日本在韩半岛无核化舞台上遭受冷落的舆论抨击。日本首相安倍晋三虽然表现出要与北韩国务委员会委员长金正恩举行双边首脑会谈的强烈意愿，但是北韩却没有做出任何回应。





关键在于金正恩委员长有没有弃核意愿。以目前的情况来看，北韩弃核的可能性可以说微乎其微，且美国和北韩相互拉拢友邦，以在未来或许重启的美北对话中壮大气势，抢占上风。因此，北韩暂不会同意日本举行双边首脑会谈。





南北韩和美国、日本有个共同的目标，那就是实现韩半岛无核化。但是各方都在拨打自己的算盘且坚持自身立场、不肯退让而落到今天这种地步。因此，我们希望有关各方都能以大局为重，共同推进韩半岛无核化进程。