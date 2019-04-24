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五月是韩国的家庭之月，也是在全国各地举行各种庆典活动的时期。由于气候温和舒适，且晴天率高，因此今年五月也有很多人参加户外活动，周末因自驾游大幅增加而使高速公路拥堵不堪。那么，北韩居民是否也能享受旅游的乐趣呢？





旅行的自由在于一个人想去哪里就去哪里，即无拘无束、自由自在地踏上旅程。但是在北韩，旅行受到严格限制。外地人去平壤，必须获得有关当局签发、证上有“特别批准号”的旅行证。去北韩与中国交界的“边境沿线地区”和与韩国接壤的“最前沿地区”以及开城等地探亲或旅行的时候，必须获得证上有“批准号”的旅行证。总之，北韩居民必须申请到“特别批准旅行证”或“批准旅行证”才能到其他地区去探亲、旅行。





北韩宪法规定人民有旅行的自由，但是现实并非如此。北韩居民连国内旅行都受到限制，更何况是国外旅行。北韩以旅行秩序、住宿登记等多种方式对社会进行管控。如果违反旅行秩序，就会根据《行政处罚法》处以罚款或3个月以下的无报酬劳动刑。北韩的法律条款规定，人民保安机关可对违反旅行秩序和住宿登记的行为加以取缔。因此，没有旅行证的北韩居民难以离开自己居住的地区。





旅行证约为A4纸的四分之一大小，出差时签发“出差证明书”，个别旅行时签发“旅行证明书”。旅行证上写有姓名、出生年月日、住址、目的地、滞留期限，且居住地人民保安署或军队哨所必须在证上加盖印章以示批准。这是北韩限制居民自由移动的一种手段，也是对社会进行管控的方式之一。由于北韩居民在外地最多可停留90天，因此必须在90天以内返回居住地。





北韩的旅行证大致分为4种：出入平壤的旅行证、前往军事分界线临近地区的旅行证、边境沿线旅行证和一般旅行证。旅行证由各地区人民保安署2部负责签发，但并非申请人都能获得批准。因为北韩综合考虑申请人的社会阶级、思想动态、对社会危险性等因素后，有筛选性地签发旅行证。其中，前往平壤或咸镜北道茂山、两江道惠山等边境地区以及黄海道和开城等非军事区一带的北韩居民必须获得北韩当局特别赋予的“批准号”，但其手续特别复杂。首先，申请人到人民保安署2部领取申请表后，报请工作单位4-5位领导签批盖章，再将申请表及附带文件递交人民保安署2部，然后经人民保安署2部确认后，赋予申请人“批准号”。在此过程中，如果出现问题就申请不到“批准号”。因此，北韩居民接到父母在外地去世的通知后，大部分因手续复杂而放弃奔丧或在葬礼过后抵达目的地。

总之，北韩居民在升学、当兵入伍、结婚等面临人生重大转换期或为进修、探亲、经商等目的暂时离开居住地外，大都在家乡度过一生。由此可知，北韩根本就不存在为休闲度假、文化体验而旅行的概念。但是上世纪90年代，北韩因遭遇大饥荒而进行苦难行军时，旅行证未能发挥其应有的作用。





北韩陷入经济困境后，居民们为自谋生路东奔西走，没有旅行证的人也乘火车到外地去买卖东西。因此，上世纪90年代中后期，北韩保安员也就睁一只眼闭一只眼，放这些人一马，没有严加取缔。最近，有些商人与人民保安署2部负责签发旅行证的官员相勾结，只要送点钱就能拿到旅行证。





苦难行军时期，北韩居民经常乘火车到外地去筹措粮食或做买卖，且他们是为养家糊口四处奔波，因此北韩当局网开一面，几乎不查看他们有没有旅行证。市场形成后，到外地做买卖的商人为方便出行而贿赂人民保安署2部负责签发旅行证的官员。北韩虽然限制居民离开居住地，但是积极招引外国游客前来北韩观光旅游。





据统计，北韩一年的旅游收入为6800万美元，近来因外国游客人数有所增加，其旅游收入也随之增加。北韩为外国游客制定了几条旅游线路。以平壤为例，位于万寿台山坡上的金日成、金正日铜像和祖国统一三大宪章纪念塔、劳动党建党纪念碑、凯旋门等是必访之地。此外，金日成广场、主体思想塔、祖国解放战争胜利纪念馆以及安置金日成和金正日遗体的锦绣山太阳宫等也被纳入旅游线路。





其实，北韩也对外国游客进行管制，但是连其敌对国——美国公民也能访问北韩，因此除了韩国人以外，可以说全世界人民都能前往北韩观光旅游。2017年，北韩在俄罗斯莫斯科开设北韩旅行代理店，销售北韩旅游商品，且北韩的酒店在全球领先的“猫途鹰”旅游网站上刊登了广告。据悉，平壤、元山、开城、金刚山等地是最受外国游客欢迎的北韩旅游景点。其中，游客造访人数最多的地方是平壤。南北韩分裂后，除公务和特殊情况外，南北韩人民无法自由往返两地。那么南北韩统一后，韩国人民最想到北韩何处旅游呢？2018年9月在平壤举行南北韩首脑会谈后，韩国人民产生了能到白头山等北韩著名景点观光旅游的梦想。当然，北韩无核化、解除对北韩制裁、美北关系正常化等需要解决的难题仍摆在面前，但是我们期待南北韩人民有朝一日能乘坐火车、汽车和飞机自由自在地进行往来，进而通过与京义线、京元线相连的欧亚铁路，到欧洲去观光旅游。