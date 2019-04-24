美国政府内部对北韩问题意见不一

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美国官员对北韩发射导弹相继提出不同看法，显示美国政府内部对北韩问题存严重意见分歧。





美国代理防长沙纳汉29日接受媒体采访时提到了北韩问题。他说，北韩发射的是短程导弹，有违联合国安理会决议。沙纳汉这番话与特朗普曾表示北韩发射“小型武器”并未违反联合国决议不一致。 特朗普对身边人员的强硬发言予以否认，随后其他人员又再次提出不同论调。此前，美国白宫国家安全事务助理博尔顿称北韩发射的是短程弹道导弹。博尔顿25日表示，北韩发射弹道导弹违反安理会决议，特朗普26日在推特上、27日在记者会上先后表示了不同看法，他说北韩发射的是“小型武器”，对违反安理会决议的说法，他不以为然。





北韩本月4日和9日两次进行发射。4日发射时，韩美仅以“发射体”指代北韩发射对象，但9日第二次发射后，不断有人提及北韩发射短程导弹。韩美尽量避免使用“导弹”一词，这是因为如果北韩发射的是弹道导弹，则明确违反安理会决议，应采取相关制裁措施，韩美不希望因此打破对话气氛。





博尔顿本是态度强硬的“鹰派”，一直对北韩问题持强硬立场，他阐明北韩发射导弹有违安理会决议情有可原，代理防长沙纳汉则不同，他和前任防长马蒂斯不同，是一位全面支持特朗普的亲信，他指出北韩违反联合国决议说明特朗普政府内部意见并不一致。