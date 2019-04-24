导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘正刚（中国著名书法家）





今年是韩中两国建交27年之年，两国27年来交流领域越来越广。时逢中国书画名家在韩国国会进行书画交流展，有请中国书法家刘正刚先生，为我们介绍一下韩中书画交流的相关情况。









南：刘老师，您好！ 请你跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

刘：听众朋友，大家好！我是刘正刚，来自中国，是中国中央国家机关美术家协会的艺术顾问，也是一个书法和绘画家。

南：听说您是中国著名书画家门下的弟子？

刘：在我的两位老师中，一位是大写意花鸟画大师李苦禅先生，我的书法是拜中国著名的书法大师启功先生为师的。我有幸从上世纪七十年代就开始跟他们学习绘画和书法，算起来已经有40年了，如今二位已经作古多年。

南：能介绍两则这两位中国传统书画大师的故事吗？

刘：我的老师们常强调的就是“创作一定要有情感的投入”。苦禅先生和启功先生在中国的非常时期（文化大革命）当中都曾受到了不应该受的待遇，但都保持了高风亮节。苦禅先生曾作画《写意菊》题字为“菊性傲，不畏环境之排压，即霜雪之寒亦不改其节”，充分体现了作为一个文人对国家对人民的情感和节操。启功先生在非常时期曾被邻居拜托写墙报，我们发现他居然写的是“此地请勿随地大小便”，当我们问大师为什么要答应写这种东西？大师回答“别人不是瞧得起咱嘛！”“我们也可以借此机会给人做点事嘛！”这两句话让我记忆终生，体现了一代宗师的宽仁的胸怀。









南：请介绍本次韩国之行的原因？

刘：这三年间，我们每年都跟韩国艺术界有大型的交流活动，去年是在平昌冬奥会期间，这次是第三届交流活动，是在韩国国会展示厅举办的。本次我们带来了中国最新的技术和最好的作品，一来让中国美术和书法走出国门，二来跟韩国的艺术家们交流和切磋，推进双方艺术的发展。

南：作为中国艺术家, 您怎样看待韩国的传统艺术呢？

刘：我有很多艺术界的韩国朋友，我感觉韩国人对中国书法和绘画的热爱越来越强，而且鉴赏能力也越来越高，包括普通人和各界高层。看了韩国艺术家的作品，感觉韩国的书画家非常遵守传统，最接近中国古代的书画技法，而美国的书画艺术很明显有很多现代的东西在里面了。

南：在您看来, 韩国的艺术(包括书画)跟中国有哪些相似或者不同之处呢？中韩两国的艺术有哪些方面可以相互借鉴的呢？

刘：中国的传统艺术非常注重传统和精深，而韩国的传统艺术十分注重面对大众，这一点我觉得值得我们中国艺术家们学习，因为只有让大众接受了，这种艺术也才可能被推动着发展，尤其是一定要让年轻人接受，否则不要说是发展，很有可能会后继无人。（图片来自本人和活动主办方）