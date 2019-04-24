奉俊昊执导电影《寄生虫》夺戛纳电影节金棕榈奖

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由韩国导演奉俊昊执导的电影《寄生虫》夺得第72届戛纳电影节金棕榈奖，这是韩国电影首次夺得该电影节最高奖项。业界认为，此次获奖不仅能使奉俊昊被认可为世界级导演，还能提高韩国电影的国际地位。

《寄生虫》讲述无业家庭的长子当一家富裕家庭高薪家教后发生的意想不到的故事，是一部家庭悲喜剧，深度剖析了贫富差距和社会阶层问题。2012年，由金基德执导的电影《圣殇》获得威尼斯电影节金狮奖。本次《寄生虫》获得金棕榈奖是韩国电影时隔7年再次摘得世界三大电影节（戛纳、威尼斯和柏林电影节）最高奖项。





戛纳国际电影节创立于1946。电影节于每年5月中旬在法国南部旅游胜地戛纳举办，为期12天左右，主竞赛单元奖项有金棕榈奖、评委会大奖、最佳导演奖、影帝奖、影后奖和编剧奖等，其他单元奖项有金摄影机奖、电影基石奖等。韩国电影与戛纳电影节的缘分可追溯至1984年，导演李斗镛以电影《女性残酷史：纺车啊纺车啊》入围非竞赛单元“一种关注单元”，开启了韩国电影在戛纳的征程。16年后的2000年，有“韩国电影教父”之称的林权泽导演以《春香传》首次入围戛纳电影节主竞赛单元。2年后，他凭借电影《醉画仙》夺得最佳导演奖。2004年，由朴赞郁导演执导的电影《老男孩》和洪尚秀导演执导的电影《女人是男人的未来》入围主竞赛单元，最终《老男孩》获得评委会大奖。2007年，演员全度妍凭借李沧东导演执导的电影《密阳》获得戛纳电影节影后。2009年，朴赞郁凭借《蝙蝠》再度拿下评委会奖。2010年李沧东导演的《诗》获得编剧奖。虽然随后的几年韩国电影在戛纳表现平平，但今年最终夺得金棕榈奖，圆了韩国电影的戛纳梦。韩国电影在戛纳电影节非竞赛单元中也备受瞩目，由洪尚秀执导的电影《夏夏夏》和金基德执导的电影《阿里郎》分别获得2010年和2011年“一种关注大奖”。

分析认为，《寄生虫》能够获得金棕榈奖是因为通过发生在韩国的故事折射出了社会普遍存在的贫富差距问题，引发了全球共鸣。奉俊昊被认为是拍摄电影同时满足艺术性和大众性的电影巨匠，《杀人的回忆》、《汉江怪物》和《雪国列车》便是代表作。他的电影作品涵盖犯罪、穿越、惊悚等题材，通过多种尝试展示包容度广阔的作品世界。尤其是《寄生虫》在韩国电影史100周年的2019年获此殊荣，意义重大。反观韩国电影100年历史，曾在艰难的条件下一度陷入生死边缘，但在电影人的共同努力下，战胜了好莱坞电影攻势，坚守住了韩国本土电影市场。因此，金棕榈奖不仅是韩国电影全新百年的起点，也是全世界对韩国电影的肯定、激励和声援。