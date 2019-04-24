美日首脑对北韩问题立场不一 美政府内部现分歧

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美国和日本以及美国政府内部围绕北韩问题出现分歧，导致对北立场出现裂痕，混乱情况加剧，美北间对话也变得扑朔迷离。尤其是美国总统、国务卿、白宫国家安全事务助理以及代理国防部长等政府核心人士均表明不同立场，美国政府内部出现严重裂痕。





美国代理国防部长沙纳汉29日表示，北韩最近发射短程导弹违背联合国安理会决议。至此，25日白宫国家安全事务助理博尔顿、26日和27日总统特朗普以及29日代防长沙纳汉等美政府高层的发言相互矛盾。博尔顿25日将北韩此前发射的武器定为弹道导弹，称违反联合国安理会决议。但在日本进行国事访问的美国总统特朗普发布的推文以及与日本首相安倍晋三举行联合记者会时均表示“北韩发射了几个小武器”，对于北韩此举是否违反安理会决议，特朗普表示持有不同看法。同时，美国和日本也对北韩问题持不同态度。安倍晋三表示，美国与日本立场完全一致，但他也对北韩发射短程导弹违反联合国安理会决议感到遗憾。对此，美国媒体认为特朗普反驳博尔顿和安倍晋三，庇护金正恩。此外，美国国务院认为，北韩推行大规模杀伤性武器计划违反联合国对北制裁决议，但强调美国政府的重点是同北韩进行协商。有评价称，美国国务院发言是在特朗普与博尔顿立场间“走钢丝”。美国媒体更将政府出现的对北不同立场解读为“特朗普被孤立”、“代防长与特朗普不和”以及“蓬佩奥与博尔顿之间的博弈”等。





总而言之，美国政府各部门针对北韩立场不一。有声音批评称，出现上述情况从侧面揭露出特朗普政府信息混淆和政策缺乏一贯性。但也有声音认为，这是特朗普通过将自己孤立于同盟和幕僚，以此在下届选举中寻求连任的战略，即在大选前全面展示自己在同北韩进行核交战前拯救美国的“竞选框架”，是展现其外交成果的“国内政治活动行为”。专家指出，美国政府对北政策出现“杂音”对北核对话局面没有任何好处，不论结果如何，美国政府都应迅速统一口径。





对于美国政府对北立场各说各话，代防长沙纳汉表示，如何应对外交失败的状况是国防部需要负责的事务，执行制裁和相关准备是连贯的，政府立场无不一致之处。美国国务院也表示，正与北韩方面保持沟通，通过外交解决问题仍是重点。





专家表示，在美国政府各部门对北立场不一致的情况下，韩国在其中所扮演的角色愈发重要。